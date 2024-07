1 z 6

Po raz pierwszy w historii Nike wypuścił kolekcję ubrań plus size! Sportowa linia dla kobiet dostępna jest już teraz - w rozmiarach od XL do XXXL. W zeszłym roku marka włączyła do stałej kolekcji biutonosze i topy dla pań o pełniejszych kształtach, które promowała modelka plus size Paloma Esser. Kampania została przyjęta bardzo dobrze, dlatego Nike postawił kolejny krok tworząc oddzielną linię, której projekty nie będą dostępne w mniejszych rozmiarach.

Firma Nike dostrzega, że kobiety stają się silniejsze, odważniejsze i bardziej otwarte, niż kiedykolwiek. W dzisiejszym świecie sport nie jest już tylko tym, co ćwiczymy, ale też tym, kim jesteśmy. To dziedzina, która już nigdy nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn. Wszyscy możemy być sportowcami - bez względu na wiek, płeć, rasę czy masę ciała - komentuje marka.

