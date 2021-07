Rafał Maślak zdradził imię córki! Jest piękne i tradycyjne

Odkąd w marcu Rafał Maślak za pomocą wyjątkowego nagrania przekazał swoim fanom, że jego rodzina niebawem się powiększy, ci z jeszcze większym zaangażowaniem śledzili losy znanego mistera Polski i jego pięknej Kamili Nicpoń. Co więcej gwiazdor chętnie chwalił się coraz to większym, ciążowym brzuszkiem swojej żony, a przyjścia na świat swojego młodszego rodzeństwa nie mógł doczekać się również mały Maksymilian. Jak się okazuje, cała rodzina przez długi czas żyła w niepewności, czy dołączy do nich chłopczyk, czy może dziewczynka. Teraz, podczas wyjątkowego przyjęcia, w końcu poznali płeć drugiego dziecka! Rafał Maślak nie mógł nie podzielić się tym ze swoimi obserwatorami, którzy - jak sam przyznaje - należą do jego zwariowanej rodzinki! Będzie córeczka tatusia, czy synek mamusi? Rafał Maślak po raz drugi zostanie tatą. Maksymilian będzie miał brata czy siostrzyczkę? Rafał Maślak i Kamila Nicpoń zdecydowanie długo czekali na ten dzień, a kiedy jechali na baby shower nie kryli swojej ekscytacji. Jak się okazuje, właśnie podczas wyjątkowego przyjęcia przygotowanego w pięknym ogrodzie, młodzi rodzice mieli poznać płeć swojego drugiego dziecka. Wszystko było dopięte na ostatni szczegół. Rafał Maślak zdradził, że gdy jego żona wybrała się do ginekologa porosiła, by ten dochował tajemnicy, a zszytą karteczkę wręczyła swojej przyjaciółce, która musiała żyć z tym sekretem aż przez miesiąc. W drodze na baby shower mister Polski przyznał, że marzy mu się córeczka, a Kamila Nicpoń nie kryła, że spodziewa się chłopca. Kto miał rację? Małżeństwo w końcu stanęło przed piękną ścianą z balonów, a kiedy Rafał Maślak przebił ten najważniejszy, wysypało się niego różowe konfetti! Rafał Maślak i Kamila Nicpoń będą mieli dziewczynkę! Wzruszenie...