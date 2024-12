Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" wycofali się z życia publicznego. Prawie wcale nie dzielą się zdjęciami ani tym, co u nich słychać. Tym bardziej wyjątkowa dla fanów była ich wizyta w świątecznym odcinku rolnika.

W pewnym momencie Ada nie potrafiła opanować wzruszenia. Co się wydarzyło?

Ada i Michał poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony". Kilka miesięcy po swoim poznaniu zdecydowali się wziąć ślub. Niedługo później wycofali się z aktywności medialnej, pielęgnując swoją relację z dala od medialnego zainteresowania. Dziś jednak gościli w wyjątkowej, świątecznej odsłonie programu, który odmienił ich życia. Z sentymentem wspominali czasy swoich początków. Mają niesamowitą historię, ponieważ list nadesłany przez Adę, rolnik wskazał jako ten, który bez względu na wszystko będzie tym na "tak". Gdy przeczytał treść zauroczył się w jego autorce. Wówczas jeszcze nie mógł przewidzieć, że ta historia zakończy się ślubem:

To jest nie do opisania, czuję, że to jest ten człowiek, z którym po prostu chcesz być.

Michał Tyszka z "Rolnik szuka żony" nie szczędził pięknych słów pod adresem żony: