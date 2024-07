Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo szybko zdecydowali się na założenie rodziny. Pół roku po narodzinach małego Franka zdecydowali o rozstaniu. Chociaż wokół ich związku nie brakowało kontrowersji, ostatecznie doszli do porozumienia w kwestii opieki nad synkiem. Rzadko jednak pokazują jego zdjęcia w sieci. Teraz wyjątek zrobiła mama Łukasza i pokazała, jak maluch pomaga jej w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Tak wygląda syn Oliwii i Łukasza

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli najmłodszą parą w historii eksperymentu. Kilka dni po emisji finału 4. sezonu w TVN, na świat przyszedł ich synek Franek. Po rozstaniu byli małżonkowie prowadzili batalię w sieci o opiekę nad synkiem. Łukasz i jego mama nie ukrywali niechęci do Oliwii. Niedawno pani Anna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", nawiązując do tego, co działo się w 8. sezonie, napisała w sieci wprost:

Ten program w ogóle nie powinien mieć nigdy miejsca. Tak oceniam to z perspektywy czasu i własnych doświadczeń

Jednak dzięki udziałowi Łukasza i Oliwii w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" wydarzyło się także wiele dobrego. Na świat przyszedł mały Franek, który odmienił życie uczestników. Ostatnie dni synek spędzał w domu rodzinnym Łukasza. Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała nowe zdjęcie wnuczka ubranego w świąteczne przebranie i napisała:

Mam już elfa do pomocy, teraz przygotowania do świąt pójdą jak po maśle

Z taką pomocą z pewnością wszystko będzie smakowało najlepiej!

Mały Franek w Dzień Matki skończył dwa latka. Rośnie jak na drożdżach. Poznalibyście go dzisiaj? Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rzadko publikują zdjęcia w mediach społecznościowych, więc każdy kadr cieszy oko fanów.

Niedawno, po aferze, którą wywołał uczestnik, rozpaczliwie walcząc o kontakt z Frankiem, Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, jak dzieli się z Łukaszem opieką nad synem. Na szczęście udało im się dojść do porozumienia, ale oboje trzymają się z dala od medialnego życia.