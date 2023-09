Od czasu zakończenia nagrań do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Marta przeszła spektakularną metamorfozę. Na najnowszych zdjęciach jest nie do poznania!

Zarówno widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jak i jej telewizyjny mąż, Maciej, nie oszczędzali Marty. W stronę uczestniczki nieustannie kierowane były rozliczne epitety oraz kąśliwe uwagi na temat jej zaniedbanej sylwetki, niewłaściwego ubioru, czy zmęczonej, "wiecznie niezadowolonej" miny. Teraz Marta na dobre zamyka usta hejterom, prezentując swoją spektakularną metamorfozę w kuszących, skąpych kreacjach. Internauci zaniemówili! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta zaskakuje odchudzoną sylwetką Małżeństwo Marty i Macieja z 8 edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie matrymonialnego hitu TVN już dawno spisali na straty. I choć w telewizji wciąż możemy śledzić perypetie tej dwójki pewne jest, że ich życie po wyłączeniu kamer diametralnie się zmieniło. W programie Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nazywał żonę "mortadelką" , wprost mówiąc, że jej aparycja jest daleka od jego ideału piękna. Także widzowie show zarzucali dziewczynie, że jest zaniedbana i idąc do telewizji z pewnością nie zdawała sobie sprawy z tego, jak odbiorą ją fani formatu. Teraz, gdy od zakończenia nagrań do programu minęło już kilka miesięcy, zdawać by się mogło, że uczestniczka wzięła sobie do serca gorzkie słowa. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudła aż siedem kilogramów . To jeszcze nie wszystko! Pozbyła się słomianego blondu na rzecz długich, czekoladowych pasm, a także postawiła na wyrazisty makijaż. Obecnie programowa żona Macieja zachwyca na Instagramie swoją metamorfozą, chwaląc się wysmukloną sylwetką w kuszących mikro mini z głębokimi dekoltami. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita i Adrian rozstali się?! Jest komentarz Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , podobnie jak jej koleżanki z...