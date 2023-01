Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno zostali rodzicami małej Antosi. Oboje często powtarzają, że ich córeczka jest bardzo grzeczna i pozwala im na chwile odpoczynku. Na Instagramie uczestniczki 4. edycji programu właśnie pojawił się filmik, na którym Agnieszka pokazała, jak udaje jej się zająć uwagę dziecka i mieć chwilę dla siebie. Okazuje się, że wcale nie potrzeba do tego drogich zabawek! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała urocze nagranie z córeczką Agnieszka i Wojtek zostali dopasowani przez siebie przez ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w 4. edycji. Oboje od razu byli sobą zauroczeni, a z każdym kolejnym odcinkiem obserwowaliśmy, jak rozwija się ich piękne uczucie. W finale show oczywiście podjęli decyzję, że chcą kontynuować wspólne życie. Od tamtej pory małżonkowie są bardzo aktywni w swoich mediach społecznościowych i chętnie dzielą się szczegółami ze swojego życia prywatnego. W ostatnim czasie w życiu Agnieszki i Wojtka było wiele zmian. Zakochani zdecydowali się na przeprowadzkę do większego mieszkania, a także postanowili odnowić przysięgę małżeńską . Niedługo później małżonkowie poinformowali, że spodziewają się dziecka , a przez następne miesiące skrupulatnie relacjonowali przygotowania do porodu . 4 stycznia za pośrednictwem Instagrama poinformowali, że Antosia jest już na świecie . Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka wróciła już do wagi sprzed ciąży! "Ucieszyłam się" Młodzi rodzice są bardzo szczęśliwi, o czym często mówią w swoich relacjach na Instagramie. Niedawno Agnieszka i Wojtek świętowali pierwszy miesiąc życia Antosi . Z tej okazji była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała...