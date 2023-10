Internauci spekulowali czy Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem. Uczestnicy przestali być tak aktywni w mediach społecznościowych, co wzbudziło czujność ich fanów. Jednak dziś Anita opublikowała wymowne zdjęcie z mężem:

To już nasze piąte wspólne święta. Każde są inne- pierwsze spędzaliśmy już w oczekiwaniu na naszego synka ????????, kolejne już z Jerzykiem????????????????, w następne na świecie pojawiła się Bianka????????????????. Kolejne... - zaczęła wyliczać Anita.

Pod wpisem zaczęły pojawiać się gratulacje! O czym poinformowali fanów uczestnicy 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci gratulują Anicie i Adrianowi

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" starają się udowodnić fanom, że nie mają kryzysu. Internauci konsekwentnie od tygodni zasypują ich pytaniami o związek. Gdy Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała świąteczne zdjęcie z mężem i dziećmi, ci dopatrywali się smutku w oczach Adriana.

Teraz ulubieńcy widzów, zapewnili wszystkich, że czekają ich radosne wspólne święta Bożego Narodzenia. Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała romantyczne zdjęcie ze świątecznej sesji, na której przytula się do męża. Dołączyła do niego wpis, nawiązując do ich rodzinnego życia:

Święta razem ????♥️ To już nasze piąte wspólne święta. Każde są inne- pierwsze spędzaliśmy już w oczekiwaniu na naszego synka ????????, kolejne już z Jerzykiem????????????????, w następne na świecie pojawiła się Bianka????????????????. Kolejne już z dwójką małych dzieci ????????

Tym razem święta zapowiadają się równie wyjątkowo. Co takiego się wydarzy?

????????. Wszystkie do tej pory były w Szczecinie, jednak w tym roku będą pierwsze tutaj - w Krakowie. Będzie to wyzwanie, ale razem na pewno damy radę. ????‍????‍????‍????

Pod zdjęciami małżonków ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się mnóstwo miłych słów od fanów. W końcu tęsknili za wspólnymi zdjęciami Anity i Adriana w sieci:

- Gratulacje ❤️❤️❤️

- Cudowni.❤️❤️❤️❤️

- Przepiękna z Was para

- Jesuuu ile tu miłości ???? i piękna ????????

- Bliskości i miłości ❤️ - sprecyzowała sama Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Czy fani Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą odetchnąć z ulgą i zapomnieć o plotkach, dotyczących ich domniemanego kryzysu? Wygląda na to, że nowe zdjęcie rozwiało wątpliwości wielu osób:

- Cieszę się że wszystko u Was dobrze. Dużo miłości Wesołych Świąt!! Dla całej rodziny.

- Cudownie widzieć Was razem❤️????

W dodatku Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapowiedzieli fanom, że wybierają się na wspólne wakacje.

Tomasz Urbanek/DZIEŃ DOBRY TVN/ EAST NEWS