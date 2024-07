Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazała wyjątkowe, rodzinne kadry i opublikowała szczery wpis, w którym zrobiła podsumowanie minionego roku. Agnieszka nie ukrywa, że w ostatnich miesiącach wiele w jej życiu się zmieniło. Sprawdźcie, co napisała o córce, swoim związku i relacjach z przyjaciółmi.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała rok 2022

Rok 2022 z pewnością był wyjątkowy dla Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para, która poznała się w kontrowersyjnym programie telewizyjnym, właśnie w 2022 roku została rodzicami. Ukochana córeczka pary pojawiła się na świecie na początku stycznia i dziś ma już prawie rok. Jak już wiemy, Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szykują się do ślubu kościelnego, a ostatnio zdradzili, że planują również swój miesiąc miodowy.

Teraz Agnieszka opublikowała szczery wpis, w którym podsumowała, co wydarzyło się w 2022 roku i wspomina o ślubnych planah.

Kochani, ten rok był pod znakiem Antosi. Zostaliśmy rodzicami i uczyliśmy się nowej rzeczywistości. Wiele się zmieniło, jedni przyjaciele odeszli, inni stali się cenniejsi. Otworzyliśmy nową firmę, zaplanowaliśmy ślub kościelny na 2023- rozpoczęła swój wpis Agnieszka.

Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że jest wdzięczna za to, co ją spotkało w minionym roku. Agnieszka zwróciła się również do internautów:

Wiele podróżowaliśmy... a jeszcze wiele przed nami! Jestem ogromnie wdzięczna za tak piękny rok. Nie mogę doczekać się tego roku, będzie się działo. I tego też wam życzę. Szczęścia, zdrowia i walczcie o swoje marzenia- napisała podczas relacji na InstaStories.

Oglądaliście "Ślub od pierwszego wejrzenia" z udziałem Agnieszki i Wojtka? Śledzicie dalsze losy pary?