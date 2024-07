Aneta i Robert Żuchowscy to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zakochani, którzy w 2022 roku przywitali na świecie swojego pierworodnego synka podkreślają, że miniony rok niewątpliwie należał do najlepszych w ich życiu.

- Ten rok dla nas nie mógł być już piękniejszy - wyznaje wprost Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Gwiazda matrymonialnego hitu TVN podzieliła się również dotąd niepublikowanym nagraniem, w tym poruszającymi kadrami z porodówki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta podsumowuje 2022 rok wzruszającym nagraniem

Aneta i Robert z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku wydawali się dla siebie stworzeni. Jak przewidywali fani formatu, tak też się stało. Zakochani dali sobie szansę po wyłączeniu kamer, a na początku 2022 roku Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami. 2 lutego na świat przyszedł mały Mieszko, który już niebawem będzie świętować swoje pierwsze urodziny. Nic więc dziwnego, że dumni rodzice, podobnie jak inni celebryci, ochoczo dzielą się w sieci kolejnymi postępami w rozwoju malucha, jego uroczymi stylizacjami czy zabawnymi minkami.

Niedawno Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się pierwszymi świętami synka. Małżonkowie, którzy niedawno wrócili z ekscytującej podróży do Emiratów Arabskich, wciąż wspominają egzotyczne wakacje z małym Mieszkiem, a na instagramowym koncie byłej uczestniczki miłosnego programu TVN właśnie pojawiło się wzruszające nagranie podsumowujące miniony 2022 rok. Nie zabrakło w nim m.in. kadrów z Dubaju, a także tych bardziej intymnych - wprost z porodówki.

- Ten rok dla nas nie mógł być już piękniejszy.... czasem aż się boję, że się obudzę ???? na szczęście nie... nie jest to sen???? Na zdjęciach krótkie jego podsumowanie - pisze na Instagramie Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Aneta zwróciła się również bezpośrednio do fanów, składając im najserdeczniejsze, noworoczne życzenia.

- Życzę też Wam wspaniałej zabawy dziś wieczorem i przepięknego roku 2023, pełnego szacunku oraz miłości! ???????????? - pisze.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów.

- Słońce piękne wspomnienia! ????????Dla Was Wszystkiego czego wymarzycie!!! ???????????? zasługujecie na najlepsze! ???????????? - Śliczny film . Bądźcie nadal szczęśliwi jak jesteście dotąd! Uwielbiam Was. - Wszystkiego najcudowniejszego dla Waszej Rodzinki ???????????????????????? - Oby Nowy Rok był jeszcze lepszy ❤️ - czytamy w komentarzach.

My również dołączamy się do tych życzeń.

Nowy Rok dla wielu z nas to czas podsumowań, nowych wyzwań i rozliczeń z tym, co minęło. Podczas gdy Paulina Smaszcz postanowiła odciąć się od przeszłości, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z nadzieją patrzą w przyszłość, a Małgorzata Rozenek zapowiada kolejne zawodowe wyzwania, wielu celebrytów zdecydowało się na chwilę refleksji dziękując losu za to, co zesłał im w minionym roku. Również Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała 2022 rok, podkreślając, że na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele zmieniło się w jej życiu.

Naszym czytelnikom, a także gwiazdom życzymy, by nowy, 2023 rok był jeszcze lepszy od poprzednich.

