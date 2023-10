Przemek z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podbił serca tysięcy fanów. Po zakończeniu emisji eksperymentu, widzowie show chętnie śledzą jego dalsze losy za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio sporo emocji wzbudza metamorfoza Przemka - jak się okazało, bohater "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudł już kilkanaście kilogramów, a teraz postanowił zdradzić, jak udało mu się tego dokonać!

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek zdradził sekret swojej metamorfozy

Przemek w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" niestety nie znalazł miłości - jak bowiem wiadomo, jego małżeństwo z Justyną rozpadło się niedługo po zakończeniu show. Choć Przemek nie znalazł wymarzonej partnerki, to jednak ostatnio przyznał, że nie żałuje udziału w show.

- Udziału nie żałuję. Choć główny cel nie został spełniony, to sam wiele się o sobie dowiedziałem i podbudowałem poczucie własnej wartości - wyznał ostatnio podczas Q&A, Przemek.

Instagram/pan_theera

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna chwali się kwiatami i wyznaje: "Niespodziewana miłość"

Wygląda na to, że udział w programie zmotywował go również do wprowadzenia zmian w swoje życie. Przemek z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio sporo schudł, a teraz zdradził, ile dokładnie kilogramów ma na minusie, a także jak udało mu się tego dokonać.

- Odpowiem na kilka pytań na raz: schudłem od początku roku 13 kg. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla siebie i swojego zdrowia. Nie korzystałem z dietetyka. Sam przyrządzam i wymyślam jakieś dania. Po prostu MŻ i zdrowiej. Chociaż kto wie, może kiedyś będę potrzebował bardziej restrykcyjnej diety. Trenować zacząłem przed informacją o udziale w eksperymencie - zdradził Przemek.

Instagram/pan_theera

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam zaskoczył wyznaniem. "Ciężko uwierzyć, że już mija drugi miesiąc..."

Reklama

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem metamorfozy Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Najważniejsze, że zrobił to dla siebie i dziś jest zadowolony z efektów. Brawo!

Screen/Player.pl