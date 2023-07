Marta Podbioł postanowiła dać szansę miłości i zgłosić do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie są zaskoczeni składem 8. edycji, w której po raz pierwszy udział biorą rozwodnicy i samotna mama. Udział 2,5-letniego dziecka w programie podzielił internautów. Uczestniczka zabrała głos na temat synka po emisji pierwszego odcinka i opowiada o kontaktach z ojcem małego Rysia. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta o kontaktach syna z ojcem Widzowie poznali już wszystkich uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8". Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest 32-letnią mamą 2,5-letniego Rysia. Uczestniczka przyznała, że zgłosiła się do programu by więcej nie być samotną i ponownie uwierzyć w miłość. W programie towarzyszy jej synek, a pokazywanie jego wizerunku w show nie spodobało się widzom. Uważają, że to nie jest miejsce dla takiego malucha i martwią się o to, co Marta powie dziecku, kiedy eksperyment się nie uda, a ono przyzwyczai się do obecności w domu kogoś nowego. Nie jest wiadome jednak, czy dziecko Marty będzie przebywało z uczestniczką podczas całego eksperymentu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Samodzielne mamy niejednokrotnie brały udział w programach o miłości, jednak do tej pory nie pokazywały wizerunków swoich dzieci przed kamerami. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała głos na temat syna i zapewniła, że jego relacje z ojcem, a jej byłym partnerem są bardzo dobre. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marta Podbioł (@martapodbiol1) Zobacz także: ...