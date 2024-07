Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nic dziwnego, że stacja TVN już szykuje się do 8. edycji show! Chętnych do udziału w eksperymencie nie brakuje, a ekspertka programu, Magdalena Chorzewska właśnie zdradziła, jak wyglądają castingi do programu. Co ciekawe, wśród kandydatów nie brakuje osób, które wcale nie mają w swoich zamiarach znalezienia prawdziwej miłości! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak wyglądają castingi do programu?

Dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia" narodziło się kilka szczęśliwych małżeństw, które są ze sobą do dziś. Fani uwielbiają śledzić losy między innymi Anety i Roberta z 6. edycji programu czy Agnieszki i Wojtka 4. odsłony show. W szczęśliwym związku jest również Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co ciekawe, mężczyzna rozstał się ze swoją programową żoną Kasią, jednak to właśnie dzięki niej poznał swoją obecną partnerkę! Jakby nie patrzeć, eksperyment w jakimś stopniu przyczynił się do tego, że dziś Paweł Olejnik jest szczęśliwie zakochany.

Jak jednak wiadomo, zdecydowanie więcej związków, które zapoczątkował program niestety nie przetrwało. Mimo tego chętnych do udziału w eksperymencie nie brakuje, o czym ostatnio poinformowała ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Magdalena Chorzewska.

- Zgłasza się ok. 5-6 tys. osób. Do każdego sezonu zgłasza się coraz więcej chętnych, bo to jest coraz bardziej popularny eksperyment. My dostajemy etap końcowy, czyli wybieramy z ok. 50 osób. Wcześniej ci ludzie są sprawdzani przez dziewczyny z produkcji, dostają różne kwestionariusze do wypełnienia. A jak już trafiają do nas (psychologów - przyp. red.), to już są te osoby bardziej szczegółowo badane - powiedziała Magdalena Chorzewska w wywiadzie z cyklu "Playerlove".

Jak się okazało, nie wszyscy kandydaci zgłaszający się do eksperymentu marzą o tym, aby znaleźć partnera. Ich intencje są zupełnie inne - oczywiście chodzi o zdobycie popularności! Jak wiadomo, występ w programie telewizyjnym, który jest emitowany przez kilkanaście tygodni sprawia, że liczba obserwujących w mediach społecznościowych rośnie w błyskawicznym tempie, a co za tym idzie - kariera Influencera nabiera tempa!

- Z uwagi na to, że jest to też już popularny format, to wielu widzi tam możliwość zrobienia dużej kariery, szczególnie w mediach społecznościowych. [...] Nie każdy ma intencję, żeby znaleźć męża czy żonę, więc produkcja jest bardziej odpowiedzialna za to, żeby dopuścić już do nas osoby, które rzeczywiście mają czyste intencje - dodała Magdalena Chorzewska.

Jakie warunki zatem trzeba spełnić, aby dostać się do programu? Przede wszystkim być singlem, bo niestety, jak wspomniała Magdalena Chorzewska, niektórzy kandydaci nie przestrzegają tej zasady...

- Są to ludzie, którzy na pewno są stanu wolnego, bo zdarzają się ci, którzy nie są, którzy nie biorą udziału we wszystkich możliwych show telewizyjnych, bo też się zdarzają takie osoby - dodała ekspertka.

