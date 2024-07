Rozpad małżeństwa Kamila i Agnieszki z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył fanów show. Jak wiadomo, to Kamil podjął decyzję o zakończeniu relacji z Agnieszką - i to zaledwie po dwóch tygodniach od zakończenia eksperymentu. Ale czy jest jeszcze szansa, że ta dwójka... wróci do siebie? Kamil udzielił nam szczerej odpowiedzi na to pytanie!

Kamil i Agnieszka z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócą do siebie?

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze przyznał, że nic nie poczuł do Agnieszki, przez co nie widział sensu, aby na siłę kontynuować związek. Uczestnik eksperymentu podjął decyzję o rozstaniu z żoną na chwilę przed Bożym Narodzeniem, które miał spędzić w jej rodzinnych stronach. Od tego momentu minęło już sporo czasu - czy zatem Kamil zdążył sobie wszystko przemyśleć i być może, dać tej relacji drugą szansę? Jak się okazało, uczestnik 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest pewny, że nigdy pomiędzy nim a Agnieszką nie zrodzi się uczucie. W rozmowie z reporterką Party.pl szczerze przyznał, że fani nie mają co liczyć na ich wielki powrót do siebie.

- Nie. Myślę, że nie ma szansy na powrót. Za dużo się wydarzyło przez ten czas i skoro nic się nie urodziło, to myślę, że raczej nic by się nie zmieniło - odpowiedział stanowczo Kamil.

