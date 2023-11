Fani programu są zgodni co do tego, że na małżeństwo Kingi i Marcina z najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" patrzy się coraz trudniej. Relacje między uczestnikami już w dniu wesela wydawały się nie najlepsze. Niestety z odcinka na odcinek jest coraz gorzej. Kłótnia goni kłótnię, a świeżo upieczeni mąż i żona zdążyli już nawet zrobić od siebie przerwę. Widzowie mają coraz więcej zastrzeżeń co do zachowania Kingi. Zapytaliśmy, co sądzi o tym jedna z ekspertek programu.

Reklama

Kinga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przesadza w reakcjach?

W jednym z odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Kinga wyprowadziła się od Marcina. Uczestniczka telewizyjnego eksperymentu matrymonialnego nie wytrzymała. Choć po tym zdarzeniu para spotkała się, by oczyścić atmosferę, nie przyniosło to spektakularnych efektów. Początkowo widzowie uważali, że to Marcin jest osobą w małżeństwie, która nie zachowuje się fair wobec partnerki. Ostatnio jednak nastroje nieco się zmieniły.

Zobacz także: Marcin ze "Ślubu" przyjechał do Kingi i się zaczęło. Fani w szoku

Ślub od pierwszego wejrzenia Player.pl/Ślub od pierwszego wejrzenia

W ostatnim odcinku Kinga ponownie zareagowała gwałtownie nie tylko w obecności męża, ale również mamy. Postanowiliśmy zapytać Hanny Kąkol, ekspertki współpracującej z TVN, jak ocenia zachowania uczestniczki. Czy jest szansa, by w jej burzliwej relacji pojawiło się trochę spokoju?

Ślub od pierwszego wejrzenia Player.pl/Ślub od pierwszego wejrzenia

Gwałtowna reakcja może być wynikiem trudności w wyrażaniu myśli i uczuć w sposób zrozumiały dla drugiej osoby, może być też wynikiem poczucia, że jest się nierozumianym lub akceptowanym. Oprócz silnych emocji takich jak złość, frustracja, smutek czy niezadowolenie pojawia się trudność w kontrolowaniu swoich emocji i wyrażaniu ich w sposób spokojny. Nie znamy całego przebiegu danej sytuacji …każdy z nas doświadcza złości i każdy ma możliwość odczuwania i doświadczania jej, ale różnimy się tym, co z naszą złością – gwałtownymi reakcjami robimy. Nie zawsze pozwalamy sobie ją wyrażać i okazywać – wewnętrznie czy zewnętrznie. To, że jedni ludzie będą się bardziej złościć, a inni mniej zależy od trzech kwestii. Po pierwsze – od naszych cech indywidualnych. Po drugie, - od wypracowanych sposobów radzenia sobie ze złością Po trzecie — od tego, w jakich schematach byliśmy wychowani? Czy rodzice pokazywali ją w sposób adaptacyjny: że nie była ona dla nas raniąca, że mogliśmy się nauczyć, że złość jest emocją akceptowalną, potrzebną i że ma dobre skutki — napisała nam Hanna Kąkol.

Zobacz także: Marta z 8. edycji „Ślubu” broni Kingi i uderza w produkcję show! „To obrzydliwe”

Reklama

Niedawno ekspertka oceniła, czy możliwy jest przełom w relacji Kingi i Marcina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Oglądacie dziewiątą edycję show? Jak wam się podoba?

Ślub od pierwszego wejrzenia Player.pl/Ślub od pierwszego wejrzenia