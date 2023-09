Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał w sieci wyjątkowe zdjęcia z żoną i córką. Były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu opublikował przy okazji wzruszający wpis o swojej rodzinie. Szczere wyznanie Wojtka poruszyło internautów. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Agnieszki, Wojtka i ich uroczej córeczki, Antosi! Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o swojej rodzinie Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od ponad trzech lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para poznała się dzięki ekspertom, którzy połączyli ich w parę w kontrowersyjnym programie TVN. Na początku tego roku na świecie pojawiła się córeczka byłych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a ostatnio Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali 7. miesięcy córki. Agnieszka i Wojtek chętnie pokazują w sieci, jak dziś wygląda ich życie. Teraz Wojtek opublikował na Instagramie piękne zdjęcia z rodzinnej sesji! Rodzina, to Ty i Ona/On, to dom który tworzycie i te cztery ściany co Was otaczają, to szczęście i problemy, uśmiech i łzy. Dużo przeszliśmy, abyśmy mogli to wszytsko mieć. Nadal na naszej drodze jest dużo zakrętów, ale najważniejsze abyśmy szli przez nią ramię w ramię, rękę w rękę, a wręcz za ręce. Najpierw we dwoje, teraz we troje... dziewczyny, kocham Was- napisał Wojtek. Zobacz także: "Skąd ją masz?!" Fanki zwariowały na punkcie bluzki Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To Sinsay! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Wojciech...