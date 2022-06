Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował w sieci nowe zdjęcie. Uczestnik hitu TVN pozuje u boku pięknej brunetki i widać, że świetnie czuje się w jej towarzystwie. Kim jest tajemnicza kobieta z którą postanowił zjeść kolację? To wcale nie jest Kasia! Pd najnowszym zdjęciem internauci zachwycają się Pawłem i krytykują jego żonę, którą poznał w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Bliscy wspierają Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po rozstaniu z Kasią? Paweł jest jednym z bohaterów najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie eksperci połączyli go w parę z Kasią. I chociaż początkowo wydawało się, że Kasia i Paweł mają szansę stworzyć zgrane małżeństwo, to w ich związku szybko pojawiły się pierwsze nieporozumienia. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wierzą, że Kasia i Paweł będą kontynuować swoją relację po programie- internauci ostro krytykują uczestniczkę hitu TVN i zarzucają jej, że źle traktuje swojego męża. Paweł z kolei skradł serca widzów, którzy cały czas mocno mu kibicują. Paweł chętnie publikuje na Instagramie nowe zdjęcia, ale nie zdradza, jak potoczyły się jego losy w programie. Teraz z kolei pokazał fotkę z kobietą, która jest dla niego bardzo ważna, ale to wcale nie jest Kasia! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Kasia przeszła metamorfozę! Pokazała zdjęcia! Paweł opublikował zdjęcie z siostrą i zdradził, że zamówili sobie pizzę i spędzili razem miły, rodzinny wieczór. Pizza nie pyta pizza rozumie 🍕🍕😂- napisał Paweł. Jak na nowe zdjęcie Pawła zareagowali internauci. Fani są zachwyceni jego relacją z siostrą! Pojawiły się również wpisy, że uczestnik "Ślubu od pierwszego...