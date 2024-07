Uczestniczka poprzedniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Marta Podbioł nie trafiła zbyt szczęśliwie w show. Jej relacja z Maciejem nie przetrwała, a pierwsze zgrzyty pojawiły się zaraz po ślubie. Między parą dochodziło do licznych nieporozumień. Obecnie Marta jest singielką, czego nie ukrywa. Skupia się przede wszystkim na spędzaniu czasu z synkiem. Niedawno wypowiedziała się na temat uczestników 9. edycji eksperymentalnej produkcji. Do dyskusji włączyła się też Julia Gołębiowska z 6. odsłony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta ostrzega uczestników. "Ludzie sami pchają się z nieczystą intencją"

Ostatnio poznaliśmy wszystkich uczestników 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Marta Podbioł zdradziła, że ma zamiar śledzić losy bohaterów nowej odsłony produkcji i trzyma za nich kciuki. Przyznała jednak, że po tym, jak sama wzięła udział w programie, ma wątpliwości, czy stacja powinna kontynuować ten format.

Nowa edycja! Czekam z niecierpliwością, chociaż mam poważne wątpliwości, czy po ostatniej edycji format powinien być kontynuowany, a wy? Uczestnikom gratuluję odwagi, wspieram całym sercem i życzę siły na wszystkie komentarze po emisji — napisała na Instagramie.

W dalszej części Marta Podbioł ujawniła, że rozmawiała z ekspertami pracującymi w programie, którzy potwierdzili, że uczestnicy często nie są szczerzy, próbując dostać się do show. Przyznała, że nie brakuje osób, które kłamią i nie mają dobrych zamiarów.

W obronie ekspertów i rozmowie z jedną z nich powiem, że uczestnicy w trakcie rekrutacji kłamią na potęgę i przedstawiają się w różowych barwach, a rzeczywistość potem weryfikuje. Ludzie sami pchają się z nieczystą intencją zaistnienia w show i takich powinni bardziej prześwietlać... — dodała.

Do dyskusji włączyła się również Julia Gołębiowska, którą widzowie znają z 6. edycji show. Uczestniczka również ma wątpliwości co do tego, czy powinny powstawać kolejne odsłony programu. Zaznaczyła jednak, że także zamierza oglądać nowe odcinki.

Ja też na pewno będę oglądać, natomiast uważam, że nie powinno to się już wydarzać. Już po swojej edycji miałam ogromne wątpliwości, a kolejne tylko mnie w tym utwierdzają — skomentowała.

Zgadzacie się z Martą i Julią?

