Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że właśnie wczoraj była uczestniczka programu TVN świętowała swoje urodziny. Anita opublikowała w sieci nowe zdjęcia i pochwaliła się, co dostała od swojego męża. Na Instagramie pojawił się również nowy wpis, w którym żona Adriana przyznaje, że ostatni rok przyniósł jej nie tylko dobrze chwile.

Wokół Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobiło się ostatnio całkiem głośno. Wszystko za sprawą podejrzeń o kryzysie w związku pary, która poznała się na planie trzeciej edycji kontrowersyjnego eksperymentu. Internauci jakiś czas temu zwrócili uwagę, że byli uczestnicy programu nie publikują w sieci wspólnych zdjęć, a to wywołało pytania o ich relację. Ostatnio Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozwiali plotki o rozstaniu i pokazali swój namiętny pocałunek.

Teraz z kolei Anita po raz kolejny udowodniła, że plotki o rozstaniu z mężem są nieprawdziwe. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowała wczoraj swoje urodziny i pokazała, co z tej okazji wręczył jej Adrian. Okazuje się, że Anita dostała piękny bukiet kwiatów.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skończyła 33 lata i z tej okazji opublikowała na Instagramie nowy wpis i kilka zdjęć, na któych możemy zobaczyć, jak świętowała. Tylko spójrzcie na ten tort!

Dzień urodzin????????♥️ Zawsze mówiłam, że trójka to moja szczęśliwa cyfra, a tym razem są dwie, więc kolejny rok zapowiada się wyśmienicie! ???????? Ostatni rok miał swoje dobre i gorsze chwile, ale wierzę, że każda z nich miała mnie zaprowadzić do tego miejsca w którym jestem dziś. W weekend zdmuchiwałam świeczkę na szczycie gubałówki, z pysznej cytrynowej babeczki zrobionej przez @aniawrobel, i pomyślałam sobie marzenie.???? Wiem, że jedno z nich spełni się już po jutrze, chociaż nadal w to sama nie wierzę - będzie to podróż marzeń.✈️ ????️ napisała Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na liście zostało jeszcze kilka- nie będę ich wszystkich zdradzać, bo się nie spełnią! ????????????????‍????‍????‍???????????? Jak to mówi mój mąż- uważaj o czym marzysz, bo może się spełnić! ????????♥️ - dodała.