Przed kilkoma dniami Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosił światu, że jego ukochana przyjęła jego zaręczyny. Jak wiadomo, Paweł jest w związku z kuzynką swojej byłej żony, Kasi, którą poznał właśnie dzięki udziałowi w eksperymencie. Fani od razu zaczęli się zastanawiać, czy w takim razie Kasia pojawi się na weselu swojej kuzynki i byłego męża! Z tego też względu postanowili zapytać Kasię wprost, czy ta wybierze się na ślubie pary. Uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała w wymowny sposób.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Czy Kasia pojawi się na ślubie Pawła i swojej kuzynki?

Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczyła nam wielu emocji. Ogromne zainteresowanie budziła m.in. relacja Kasi i Pawła, która finalnie jednak nie przetrwała. Jak wiadomo, wynikało to głównie z decyzji Kasi, która ostatecznie stwierdziła, że jednak nie jest gotowa na związek. Wygląda na to, że jej decyzja była szczera, bo jak ostatnio przyznała Kasia podczas Q&A, dalej jest singielką. Paweł za to jest szczęśliwie zakochany w kuzynce Kasi, z którą tworzy związek już od ponad roku. Co więcej, przed kilkoma dniami Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oświadczył się swojej ukochanej!

Fani oczywiście już z niecierpliwością czekają na wieści o ślubie Pawła i jego partnerki. Zastanawiają się także, czy wśród gości weselnych znajdzie się Kasia.

- Czy pójdziesz na ślub Pawła i Twojej kuzynki - zapytał wprost Kasię jeden z fanów.

Uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła odpowiedzieć na to pytanie. Jej komentarz jest jednak niejednoznaczny.

- Jak na razie były zaręczyny :) - odpowiedziała krótko Kasia.

Wymijająca odpowiedź Kasi na pewno nie zaspokoi ciekawości fanów. Nie pozostaje zatem nic innego, jak cierpliwie poczekać na radosne wieści o ślubie Pawła i jego ukochanej - wtedy zapewne dowiemy się, czy wśród gości weselnych rzeczywiście pojawiła się też Kasia. A Wy, jak myślicie? Była żona Pawła zdecyduje się na uczestnictwo w ceremonii?