Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentował zachowanie Marty i odniósł się do krytycznych komentarzy na temat swojej żony. Były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu w najnowszym wywiadzie nie ukrywa, że ma żal do Marty. Czy jego zdaniem zależało jej tylko na popularności, co zarzuca jej spora część internautów? Nie uwierzycie, co powiedział Patryk.

Reklama

Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko o Marcie

Emocje wokół uczestników ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż nie opadają. Niestety, po emisji ostatniego, dodatkowego odcinka programu okazało się, że relacja żadnej z par nie przetrwała próby czasu. Decyzję o rozstaniu podjęli nawet ulubieńcy widzów: Marta i Patryk. Chociaż wydawało się, że są idealnie dobrani, to ostatecznie okazało się, że nie chcą kontynuować swojego małżeństwa. Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" miał żal do Marty, która zażądała od niego rozwodu.

Co ciekawe Marta w dodatkowym odcinku przyznała, że teraz spełnia się jako influencerka na Instagramie, a to wywołało lawinę krytycznych komentarzy w sieci. Internauci zarzucili Marcie, że zależało jej jedynie na popularności. Jak komentuje to Patryk? Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko ocenił zachowanie swojej żony!

Nie dziwię się, że są takie komentarze, bo jak się to ogląda z boku, to tak to wygląda. Marta mówi, że nie było z mojej strony zaangażowania, a to z jej strony tego zabrakło- powiedział dla cozatydzien.tvn.pl.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Patryk pochwalił się romantycznymi chwilami z nową partnerką!

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Patryk przyznaje, że nie zamierza bronić Marty i sugeruje, że to on bardziej starał się w ich związku.

Zobacz także

Starałem się, bo zabierałem ją w różne miejsca, jeździłem też do niej, często dostawała ode mnie kwiaty, prezenty, a z jej strony były tylko słowa. Jest mi przykro, ale tak to wygląda, nie będę jej bronić. Zresztą sama powiedziała, że się zaangażowała w Instagram. Coś jest na rzeczy- Patryk skomentował w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Dlaczego uczestnicy rozstali się po programie? "Życie weryfikuje"

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Reklama

Myślicie, że Marta odpowie Patrykowi? Spodziewaliście się, że tak zakończy się relacja pary ze "Ślubu od piewszego wejrzenia"?