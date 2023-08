W minionych dniach to bohaterowie ostatniej, 7. edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia" są na językach fanów - wszystko za sprawą kontrowersyjnych wydarzeń z programu. Bez wątpienia jednak postępowanie i emocje, jakie towarzyszą uczestnikom najlepiej zrozumieją osoby, które przeżyły dokładnie to samo. Tym razem minioną edycje komentuje była uczestniczka show - Ania Wróbel. Okazuje się, że ta nie podziela entuzjazmu, co do minionej edycji - wyraziła szczerą opinię! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Ania Wróbel na temat produkcji To co wydarzyło się w minionej, 7. edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia" , było prawdziwym szokiem - zarówno dla uczestników, jak i fanów. Wówczas okazało się, że pomimo decyzji trzech par o pozostaniu w związku małżeńskim, żadna z nich nie przetrwała. Najbardziej potencjalna para, która na antenie nie pokazywała żadnych chwil zwątpienia - Kamil i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się chwile po finale , podobnie zresztą jak Patrycja i Adam oraz, pomimo wszelkich starań - Dorota i Piotr. Wówczas okazało się, że widzowie mieli racje - fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przewidywali trzy rozwody . Okazuje się także, że w stosunku do minionej edycji nie jest entuzjastycznie nastawiona nawet była uczestniczka show - Ania Wróbel. Na swoim Instagramie napisała co myśli: - Program oglądam od samego początku i zawsze z wielkim sentymentem. Tylko inny uczestnik może zrozumieć te emocje, jednak im dalej, tym emocji coraz mniej. Też tak macie? Ten sezon pozostawia wiele pytań... Czy format już się wyczerpał? Dlaczego materiał jest o niczym? Skąd taki nacisk na uczestników? Czy produkcja na siłę liczy na sukces? Moim zdaniem coś tu poszło nie tak 🤔 Dajcie znać jakie są Wasze odczucia :) ...