W miniony weekend Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mieli powód do świętowania. Okazuje się, że były uczestnik show stacji TVN skończył 36 lat i z tej okazji Anita przygotowała dla niego wyjątkową niespodziankę.

Ciągle powtarzałeś, że nie lubisz tego dnia, więc postanowiłam to odczarować i zaskoczyć Cię kilkoma niespodziankami.????❤️ Chyba się udało, bo to był wyjątkowy wieczór i noc! ????- napisała na Instagramie.

Spójrzcie, jak Anita świętowała urodziny męża i co jeszcze o nim napisała.

Anita i Adrian już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para poznała się na planie trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jest idealnym dowodem na to, że w telewizyjnym programie można znaleźć prawdziwą miłość. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, a ostatnio Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcia syna, któremu zafundowała nową fryzurę. W miniony weekend z kolei Anita opublikowała w sieci kilka zdjęć z urodzin swojego męża.

Okazuje się, że Adrian skończył 36 lat i z tej okazji Anita przygotowała dla niego niespodziankę. Nie zabrakło tortu, a cała rodzina świętowała już od samego rana.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories zdradziła, że z okazji urodzin Adriana całą rodziną wybrali się na spacer po Krakowie.

Wiecie co było absolutnie urocze? Kiedy zapytałam maluchy, co miłego możemy zrobić na urodziny taty, a oni stwierdzili, że że najfajniejszy jest wspólny spacer w ładne miejsce na Krakowski rynek- napisała Anita.

Anita pokazała również, jak później świętowali urodziny Adriana i opublikowała życzenia dla męża. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła przy okazji, że przygotowała dla Adriana wyjazd w góry i za tydzień będą tam świętować z przyjaciółmi i rodziną.

STO LAT Kochanie???? Dla mnie jesteś jak wino. ???? A dziś kończysz swoje kolejne 18 urodziny.???? ????

Ciągle powtarzałeś, że nie lubisz tego dnia, więc postanowiłam to odczarować i zaskoczyć Cię kilkoma niespodziankami.????❤️ Chyba się udało, bo to był wyjątkowy wieczór i noc! ????

Urodzin nie kończymy dziś, bo za tydzień jedziemy na niespodziankowy weekend w góry z przyjaciółmi i rodziną.????‍????‍????‍???? ????️⛷️

@adrian_szz życzę Ci dużo zdrowia, żebyś mógł realizować wszystkie swoje cele i marzenia. My zawsze będziemy dmuchać w Twoje skrzydła❤️ ????‍????‍????‍???? Niech to wszystko o czym rozmawialiśmy w nocy spełni się jak najszybciej ❤️ ????- napisała Anita.