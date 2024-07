Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będzie miała swoją premierę już w jesiennej ramówce. Widzowie będą mogli oglądać "Ślub od pierwszego wejrzenia 9" co wtorek od 5 września o 21:35 na antenie TVN. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun, w którym pokazano wszystkich uczestników.

Po roku na antenę wróci uwielbiany ślubny format. Wiosną widzowie martwili się co dalej ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia", ponieważ nie pojawił się w ramówce. Okazało się, że premiera została przesunięta na jesień i już lada chwila TVN wyemituje pierwszy odcinek.

Tymczasem w sieci pojawił się już pierwszy zwiastun, na którym zaprezentowano trzy nowe ekspertki. Nie jest jest tajemnicą, że poprzednie ekspertki Magdalena Chorzewska i Karolina Tuchalska-Siermińska zrezygnowały już ze współpracy z formatem, a Rafał Olszak nawet nie zdążył zadebiutować, ponieważ tuż przed premierą 8. sezonu wywołał skandal swoimi poglądami prezentowanymi publicznie w sieci.

To nie jedyna niespodzianka zdradzona już w zwiastunie. Produkcja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już teraz zdecydowała się pokazać wszystkich uczestników, którzy dostali się do 9. edycji show i zdecydują się na ślub podczas pierwszego spotkania. W zwiastunie możemy poznać również pierwsze emocje jakie im towarzyszą:

- Jestem stworzona do bycia w relacji i brakuje tylko tego męża;

- Ufam na tyle ekspertom, że wiem, że to będzie to;

- Boję się, że ucieknie żona;

- To jest ten dzień, na który tak długo czekałem.