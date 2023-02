Co dalej ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia"? Fani nie będą zadowoleni 

Za nami pierwszy odcinek 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i jak to zwykle na początku emisji eksperymentu bywa, wiele mówi się na temat jego uczestników. Głos w tej sprawie zabrała m.in. Anita z 3. edycji programu, która również ma już za sobą pierwszy odcinek programu. Anita Szydłowska zwróciła szczególną uwagę na udział dziecka w eksperymencie - jak bowiem już wiadomo, jedna z uczestniczek 8. edycji jest mamą. Anita nie ukrywa, że trochę martwi ją ten fakt. Dlaczego? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita szczerze o udziale kobiety z dzieckiem w eksperymencie! Ósma edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" dopiero się zaczęła, a już zdążyła wzbudzić ogromne emocje wśród fanów show. Wśród uczestników 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazł się m.in. rozwodnik, a także samotna mama . Co więcej, w nowej odsłonie programu prawie wszyscy uczestnicy są po 30. roku życia, co zdaniem fanów eksperymentu jest ogromnym plusem. Uwagę na to zwróciła również Ania Szydłowska, uczestniczka 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tuż po obejrzeniu pierwszego odcinka nowej odsłony show postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami z fanami. - To, co bardzo cieszy w nowej edycji to fakt, że wszystkie osoby mają już pewne doświadczenie życiowe i są starsze. Świetnie, że dano szanse osobom po 35 roku życia. Kompletnie nie dziwi mnie fakt, że pojawiły się osoby po rozwodzie, to już zdarzało się w innych edycjach. Super, że dano szansę mamie z dzieckiem, bo każdy zasługuje na szczęście, ale... - zaczęła Anita w swojej relacji na InstaStories. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna już zapowiada pierwsze afery? Wymowny wpis Anita w dalszej części relacji szczerze przyznała, że martwi ją uczestnictwo dziecka w...