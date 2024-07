Po wielkim finale ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", kiedy emocje już opadły, Przemek podsumował wszystko, co przeżył przez ostatnie miesiące. Uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu opublikował szczery wpis, w którym skomentował wszystkie wydarzenia i pokazał m.in. zdjęcia z przygotowań do ślubu z Justyną i kadr z jej ukochanym psem. Post Przemka spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek o eksperymencie

Za nami wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8". Pomimo tego, że widzowie pokładali wielkie nadzieje w małżeństwie Przemka i Justyny oraz Marty i Patryka, wiadomo już, że żadna z relacji nie przetrwała próby czasu. Dla widzów dużym zaskoczeniem były wydarzenia, jakie miały miejsce po zakończeniu eksperymentu. Wówczas okazało się, że Justyna zerwała z Przemkiem przez SMSa. Pomimo tego, że uczestniczka nie pojawiła się w odcinku specjalnym, twierdząc, że chce się odciąć od wydarzeń z programu, na jej mediach społecznościowych nie brakowało szpilek, które wbijała mężowi. Teraz ten zabrał głos, publikując na swoim Instagramie obszerny wpis, dotyczący miłosnego eksperymentu:

- Ciężko opisać w jednym poście wszystkie moje przemyślenia i emocje oraz ciekawe historie związane z eksperymentem, a było ich wiele. Moment zgłoszenia przez kolegę Piotra do eksperymentu pamiętam, jakby to było wczoraj. Niesamowicie szybko minął mi ten okres wypełniony wzlotami i upadkami, dobrymi i gorszymi chwilami, ale na tym polega życie. Była to też dla mnie duża nauka o samym sobie oraz okazja do spojrzenia na siebie z innej perspektywy i wyciągnięcia wniosków - zaczął uczestnik show.

W swoim poście uczestnik podziękował wszystkim, którzy wspierali go podczas trwania eksperymentu. Przemek zwrócił się również do produkcji show. Pomimo tego, że pomiędzy Przemkiem i Justyną ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" nie brakowało złośliwości, tym razem uczestnik zachował klasę i w żaden sposób nie nawiązał do swojej małżonki:

- Cieszę się, że dzięki eksperymentowi poznałem nowe osoby, z którymi do dziś utrzymuję dobry kontakt. Chciałbym podziękować mojej rodzinie za wsparcie mentalne, moim znajomym za wspólne rozmowy i podnoszenie na duchu. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za miłe, ciepłe i wspierające wiadomości prywatne oraz za słowa krytyki, one też nasz czegoś uczą. Dziękuje ekipie programu za wspólnie spędzony czas. Make love, not Warcraft - podsumwał.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarz, z których wynika, że to właśnie Przemek jest ulubieńcem ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

- Najfajniejszy uczestnik tej edycji. Trzymaj się i powodzenia ???? - Uważam, że akurat Ty nie masz sobie nic do zarzucenia. Podziwiam za spokój i opanowanie ????. Życzę znalezienia prawdziwej i pięknej miłości, od kobiety, która będzie potrafiła Cię docenić. ☺️ - Trzymaj się chłopie???? jesteś mega facetem a ta twoja żonka to masakra. - Pięknie podsumowałeś bez dram z szacunkiem do wszystkiego. Mega z Ciebie gościu ale co się dziwić jesteś w końcu z Wielkopolski ???? - Z tego co można było zaobserwować w programie jesteś bardzo ciepłym, miłym, uprzejmym i kontaktowym człowiekiem od którego bije radość i chęć życia. Spędzania czasu z ludźmi. ????

Zgadzacie się z opinią internautów?

