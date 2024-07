W finale 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" emocji nie zabrakło, a szerokim echem odbiła się ostra wymiana zdań Marty i Macieja. Jak wiadomo, ta dwójka zdecydowała się na rozwód, jednak zanim ogłosiła swoją decyzję ekspertom, wywiązała się pomiędzy nimi mocna kłótnia.

Reklama

Teraz po emisji finału w końcu każdy uczestnik może wypowiedzieć się na temat swojego udziału w eksperymencie. Tak zrobiła właśnie Marta, która postanowiła zorganizować Q&A, by odpowiedzieć na pytania od fanów. Jeden z internautów postanowił spytać wprost, czy Marcie... podobał się Maciek jeżeli chodzi o aspekt wizualny! Po raz pierwszy uczestniczka 8. edycji show stacji TVN postanowiła szczerze odpowiedzieć.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta zdradziła, czy Maciek jej się podobał!

Związek Marty i Macieja z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej burzliwych w historii show. Maciej od początku nie ukrywał, że Marta nie podoba mu się wizualnie, a w finale programu wytknął jej również bałaganiarstwo i niedbanie o siebie. Uczestniczkę bardzo zabolały te słowa - Marta nie ukrywała przed ekspertami i programowym partnerem swoich łez, bo nie zgadzała się z jego opinią.

Ostatecznie po emisji ostatniego odcinka show, Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeprosił Martę za swoje słowa, które wypowiedział w finale. Marta z kolei wyjawiła, czy tak naprawdę Maciej w ogóle spodobał jej się wizualnie!

- Czy Maciek spodobał Ci się wizualnie? Szczerze - zapytał jeden z fanów podczas Q&A, które zorganizowała Marta. - Nie, ale zachowałam to dla siebie. Zależało mi, żeby poznać go z charakteru - odpowiedziała szczerze uczestniczka.

Instagram/Marta Podbioł

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta wydała oświadczenie! "Wolę nie ranić słowem"

Zobacz także

Jak widać, choć Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również od początku nie czuła do Maćka przysłowiowej chemii, to jednak jak wynika z jej odpowiedzi postanowiła dać mu szansę i skupiła się na poznawaniu jego charakteru. Jak się jednak okazało, ich podejście do życia i priorytety były tak odmienne, że niestety nie pozwoliły im stworzyć szczęśliwego związku.

Player.pl/Screen z odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek oburzony słowami Justyny: "Nie mam romansu"

Jak wiadomo, Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już nową partnerkę i jest szczęśliwie zakochany. Marta z kolei postanowiła wyjawić fanom, że w dalszym ciągu jest singielką.

- Wydaje mi się, że jestem skazana na samotność. No cóż, nie zamierzam płakać z tego powodu - stwierdziła Marta.

Reklama

Spodziewaliście się tak szczerych słów ze strony Marty?