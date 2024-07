Ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobiegła końca, a uczestnicy w mediach społecznościowych zaczęli publikować oświadczenia, w których tłumaczą swoje decyzje i odnoszą się do małżeństw. Justyna zdecydowała się wbić szpilę programowemu mężowi, z którym wcześniej zerwała przez esemesa. Przemek nie ukrywa, że sytuacja jest dla niego niezrozumiała, a słowa programowej żony bardzo go zabolały. W sieci pojawiła się mocna odpowiedź!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek ma żal do Justyny?

W finałowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Justyna i Przemek zdecydowali się kontynuować małżeństwo, a gdy po miesiącu odwiedziły ich kamery, padły pierwsze poważne deklaracje. Fani nie dowierzali, że po tylu nieporozumieniach małżonkom udało się stworzyć relację, jednak trzymali za nich kciuki. Niestety w odcinku specjalnym okazało się, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zerwała z Przemkiem przez SMSa.

W mediach społecznościowych Justyny ze "Ślubu..." pojawiło się oświadczenie, w którym wyjaśniła swoją decyzję o niepojawieniu się w odcinku specjalnym oraz... zaprosiła do siebie męża. Te słowa rozwścieczyły Przemka, który zdecydował się na mocną odpowiedź!

Drodzy Państwo, chciałem dziś na spokojnie pójść spać, niestety nie można - zaczął w swoich mediach społecznościowych.

Instagram @pan_theera

Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że Przemek bywa na jej osiedlu kilka razy w miesiącu i zdecydowała się zaprosić go do siebie, aby wyjaśnić dawne zaszłości. To zdenerwowało uczestnika show, który przyznał, że nie bywa tak często w Warszawie.

Nie bywam co 2-3 tygodnie w Warszawie i UWAGA!!! Nie mam romansu, miłości czy czegokolwiek tam sobie ktoś wymyśli. - napisał zbulwersowany Przemek.

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

W sieci zawrzało, a internauci nie kryją swojego rozczarowania zachowaniem zarówno Justyny, jak i Przemka.

- Zachowanie Justyny to jedno, ale Przemek nie pokazał klasy. Siadł z kolegami tylko po to żeby opowiedzieć jaką miał złą żonę, trochę nie fajnie. - Oboje zachowali się fatalnie

Większość widzów przyznało jednak, że życzą szczęścia byłym małżonkom i lepiej, że rozstali się teraz niż za kilka lat.

- Lepiej pomęczyć się 4 miesiące niż 20 lat

- Dobrze i życzę wam szczęścia

- Może to dla was lepiej, każde znajdzie swoje szczęście!

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Justynie i Przemkowi dużo szczęścia i odnalezienia miłości poza programem.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"