Marta Podbioł była jedną z bohaterek 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak wiadomo, jej małżeństwo z Maciejem od początku nie należało do udanych, więc nic dziwnego, że zapadła decyzja o rozwodzie. No właśnie, a czy rozprawa rozwodowa już się odbyła i Marta oraz Maciej są już oficjalnie rozwiedzeni? Uczestniczka 8. edycji eksperymentu zdradziła informacje na ten temat podczas Q&A. Przy okazji szczerze przyznała, co sądzi o swoim udziale w show...

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta o udziale w programie i rozwodzie z Maciejem

Małżeństwo Marty i Macieja z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" było niewątpliwie jednym z najbardziej burzliwych w całej historii show. Od początku pomiędzy małżonkami dochodziło do nieporozumień, kłótni i zgrzytów, dlatego też informacja o rozwodzie tej dwójki nie zdziwiła fanów programu. Nic dziwi również to, że Marta i Maciej chcieli jak najszybciej zakończyć swój "związek", jednak jak się właśnie okazało, w dalszym ciągu formalnie pozostają małżeństwem...

Marta Podbioł przy okazji Q&A na swoim Instagramie zdradziła, że nie dość, że jeszcze nie ma rozwodu z Maciejem, to nawet nie zna terminu rozprawy rozwodowej...

- Czy jesteś już po rozwodzie? - zapytał wprost jeden z fanów. - Nie. Za miesiąc mam poznać termin rozprawy dopiero- odparła Marta.

Podczas Q&A Marta zdradziła również, co z perspektywy czasu sądzi o swoim udziale w programie. Nie szczędziła gorzkich słów.

- Ja byłam bardzo naiwna i szłam tam z przekonaniem, że znajdę miłość. W telewizji nie powinno się szukać takich rzeczy. Stara, a głupia byłam - przyznała wprost.

A czy Marta aktualnie jest zakochana? Jak się okazało, w dalszym ciągu pozostaje singielką, a jej całym światem jest oczywiście synek. Ostatnio Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się wspólnymi chwilami z Rysiem.

Oczywiście trzymamy kciuki za Martę i życzymy jej wszystkiego dobrego oraz jak najszybszego zakończenia tematu związanego z rozwodem...

