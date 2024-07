Marta w ósmej edycji matrymonialnego show TVN-u przeżyła istny rollercoaster, a jej małżeństwo z Maciejem okazało się prawdziwym niewypałem. Teraz, po finałowym odcinku, opublikowała na swoim instagramowym profilu ślubne zdjęcie, opatrzone długim wpisem, w którym podsumowała cały eksperyment. Okazuje się, że po ciężkich przeżyciach może liczyć na wsparcie uczestniczek z poprzednich edycji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta publikuje oświadczenie po finale

Za nami wielki finał ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ten okazał się dużym wyzwaniem dla Marty, którą eksperci połączyli z Maciejem. Niestety już na początku było widać duży zgrzyt pomiędzy uczestnikami. Natomiast podczas podróży poślubnej mąż dał do zrozumienia swojej żonie, że ta nie jest w jego typie oraz, że nie odpowiadają mu jej liczne zachowania i przyzwyczajenia. Podobnie było w ostatnim odcinku, kiedy Maciej zmiażdżył Martę w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8", zarzucając jej niechlujstwo oraz dobieranie się do niego. Wówczas kobieta nie kryła łez, zdenerwowania i poirytowania zaistniałą sytuacją. Jasnym było, że para zechce rozwodu. Teraz natomiast Marta postanowiła zabrać głos i podsumować cały eksperyment. Zrobiła to, publikując na swoim Instagramie ślubne zdjęcie:

- Poprzednia wersja sprostowania wylądowała w koszu... Wole nie ranić słowem i pewne rzeczy przemilczeć. Mieć spokój, niż mieć racje.. Ufff...No więc podsumujmy;)

Sam udział w programie @ślubodpierwszegowejrzenia był dla mnie niesamowitym doświadczeniem i przygodą. Potem, od września do teraz, podczas emisji również doświadczyłam nowych dla mnie emocji i rzeczy. Zmierzyłam się z ogromem negatywnych opinii ludzi, którzy mnie nie znają, ale też dostałam od ogromu ludzi dla mnie obcych tyle wsparcia, że jakoś to się pięknie zatarło i pozwoliło mi na przejście przez medialny szum z dystansem - zaczęła.

Z wpisu dowiadujemy się, że pomimo tego, że Maciej w "Ślubie od pierwszego wejrzenia 8" nie oszczędzał Marty, ta z eksperymentu wychodzi dużo silniejsza.

- Dowiedziałam się też dzięki temu o sobie, że nie jestem miękka jak kaczuszka;) a raczej stałam się silniejsza i przekonana, że chociaż słowa ranią to mogą też zahartować i (o ironio) wzmocnić:) Nie będzie tutaj dzisiaj mojej "rzewnej" ;) historii ;) za to będzie z mojej strony dużo podziękowań - skwitowała.

Uczestniczka w swoim poście podziękowała rodzinie i przyjaciołom, którzy wspierali ją w ciężkich chwilach. Nie zapomniała także o podziękowaniach dla produkcji TVN-u oraz dla swoich licznych fanów.

Marta jak zawsze mogła liczyć na wsparcie internautów - pod postem posypała się lawina wiadomości. O swój komentarz pokusiły się także uczestniczki, dobrze znane z poprzednich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

- Super podejście i podsumowanie Marta ???? Wszystko wyjaśniłaś i pokazałaś w finale, więcej słów nie trzeba ???? Nie warto oceniać, oczerniać i schodzić poniżej swojego poziomu nawet jeśli ktoś prowokuje - Ty się nie dałaś i to jest prawdziwa klasa i siła w Tobie ???? POWODZENIA❤️ - napisała Julia Gołębiewska, która w programie borykała się z podobnymi problemami, jak Marta. - I bardzo dobrze, dużo spokoju @martapodbiol1 ❤ - dodała Ania Wróbel.

Marta mogła liczyć także na wsparcie internautów:

- Tym postem pokazałaś, że masz w sobie mega klasę, której Twojemu „mężowi” zdecydowanie zabrakło na finale. Nie oceniam głośno nikogo bo nikt nie ma takiego prawa na podstawie kilku urywek z całego trwania programu ale finał sezonu był totalnym nieporozumieniem. Cokolwiek by się działo/ nie działo między Wami powinno między Wami zostać. Podziwiam Cię za ten post i opanowanie, ale to słuszna droga. Brawo. - Jesteś super babka z klasą ❤️ życzę Ci najlepszego faceta na świecie w przyszłości, bo na to zasługujesz ???????? - Super kobieta z Ciebie ❤️ życzę byś znalazła to czego szukasz. ???????? - Życzę ci żebyś już nigdy na swojej drodze nie spotkała takiego narcyza ????‍♀️????‍♀️ To była porażka ludzi którzy was dopasowali nie Twoja :D - Nie byłam na początku za Tobą .. ale z biegiem czasu i kolejnym odcinkiem okazałas się super dziewczyna. Wałcz o siebie i swoje szczęście. Wszystkiego dobrego Martuś ❤️

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć uczestniczce show dużo siły i znalezienia prawdziwej miłości.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia