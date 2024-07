Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mogli odwrócić wzroku od jednego szczegółu podczas rozmów ekspertów z uczestnikami. Mają nawet swoją teorię, że ostatni odcinek mógł zostać wyreżyserowany,

A dodatkowo w centralnym punkcie kadru uwagę widzów zwracało puste krzesło.

Po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci wybuchła burza. Ostro komentowana była awantura Marty i Macieja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zaskoczeniem również była kontynuacja małżeństwa przez Justynę i Przemysława, a wielkim rozczarowaniem zdaniem widzów było zachowanie Patryka względem Marty.

Skupiając się na wątku Patryka i Marty w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" widzowie mają teorię, że odcinek mógł zostać wyreżyserowany, a uczestnicy mogli robić duble. Dlaczego tak twierdzą?

- Nie macie wrażenia, że Marta i Patryk na spotkaniu z ekspertami wyglądają inaczej? Mam wrażenie, jakby to było nagrane drugi raz, bez obecności eksperta... Może to tylko wyobraźnia.

- Tak dokładnie. To spotkanie wygląda inaczej. W ogóle ten odcinek jest mega dziwny...

- Oni tak się dziwnie śmieją i mam wrażenie że kłamią, że mówią o czymś, co już było raz powiedziane.

- A ta ich rozmowa w aucie, ze nie wszystko powiedzieli, może musieli wrócić cos dopowiedzieć?