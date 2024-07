Z debiutujących w polskim show-biznesie celebrytek chyba żadna nie wywołała w ostatnim czasie tyle emocji, co Sara Mannei. Żona Artura Boruca zasłynęła bajecznie drogimi stylizacjami, które prezentuje na swoim blogu, a teraz również w programie "Shopping Queen". Prawdziwą burzę jednak wywołała jej wypowiedź o 900 złotych jako kwocie niewystarczającej na dobre zakupy. Przypomnijmy: Sara Mannei jest ostatnio w ogniu krytyki. Po tych słowach Polacy bardziej jej nie polubią

Z zamieszania wokół Sary i jej bogatego męża skorzystał Kuba Wojewódzki, który zaprosił parę do swojego program. Na jego Facebooku pojawiła się oficjalna zapowiedź wideo odcinka z ich udziałem i wygląda na to, że rozmowa przebiegała w dość nerwowej atmosferze. Wskazuje na to szczególnie zachowanie Boruca, choć widać też, że sama Mannei również jest zestresowana. Ciężko się dziwić - nie od dziś wiadomo, że często na kanapie Wojewódzkiego ważą się losy karier w polskim show-biznesie.

Będziecie oglądać Mannei i Boruca u Kuby?

