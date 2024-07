Nie milkną echa słynnej już wypowiedzi Sary Mannei, która w jednym z wywiadów wyznała, że 900 złotych to nie jest "dużo pieniążków". Taką właśnie kwotą dysponują uczestniki jej programu "Shopping Queen", w którym muszą skomponować dwie pełne stylizacje. Ocena Sary wzbudziło mnóstwo szumu i zaangażowała do dyskusji nawet inne celebrytki. Przypomnijmy: "Można powiedzieć, że 900 zł na zakupy to mało, ale..."

Słowa Mannei nie przypadły też do gustu Kati Zielińskiej, redaktorce popularnego bloga DziewczynyNiePlacza.pl, na którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami na kobiece tematy. Blogerka nie zgadza się z Sarą i jej patrzeniem na zakupową rzeczywistość Polek i w związku z tym postanowiła rzucić jej wyzwanie "Lumpeks Queen" czyli projekt, w którym udowodni, że można się ubrać stylowo i modnie za niewielkie pieniądze, przy których 900 złotych będzie prawdziwą fortuną.



Pewnie dla Sary Boruc i twórców nowego programu 900 pln to tyle co nic… I właśnie o tym mówię. O całkowitym oderwaniu od rzeczywistości, które świadczy o niczym innym jak o… głupocie lub „tylko” ignorancji. Dlatego rzucam Sarze Boruc i „Shopping Queen” wyzwanie! 900 zł to bardzo dużo pieniędzy na to, żeby ubrać się dobrze! Dlatego w najbliższym czasie będę realizowała projekt „Lumpeks Queen”. Bo wiem, że i u nas na blogu wiele czytelniczek powtarza, że na wiele rzeczy ich nie stać. Wierzę, że kiedyś będzie nas wszystkie stać na wszystko! Ale póki jeszcze jesteśmy w drodze do takiej sytuacji, postaram się Wam udowodnić, jak za NAPRAWDĘ NIEWIELE pieniędzy wyglądać dobrze. Wystarczy zamiast środków materialnych poużywać trochę wyobraźni, trochę fantazji… A moją smutna refleksja jest taka, że mało co tak skutecznie jak pieniądze, zabija kreatywność i wyobraźnię - czytamy na DziewczynyNiePlacza.pl we wpisie Kati.