Ostatnia aktywność Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w sieci wywołała spore poruszenie wśród fanów, którzy zasypali rolniczkę wiadomościami z gratulacjami. Teraz na podobny post zdecydowała się produkcja "Rolnik szuka żony". Wielu internautów jest zmieszanych tym, co aktualnie dzieje się wokół rolniczki.

Reklama

Produkcja "Rolnik szuka żony" gratuluje Małgorzacie Borysewicz

Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz cieszą się popularnością i sympatią internautów od swojego udziału w 4. edycji "Rolnik szuka żony". Niedawno zakochani świętowali już szóstą rocznicę ślubu, a rok rocznie chętnie biorą udział w świątecznych odcinkach programu, w którym się poznali i odmienili swoje życia.

Aktywnie prowadzą także swoje media społecznościowe, gdzie fani "Rolnik szuka żony" mogą być na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się w ich życiu. W ostatnich dniach fanom dały do myślenia nowe zdjęcia Małgorzaty z "Rolnik szuka żony". Wielu internautów postanowiło napisać do niej prywatne wiadomości, na które rolniczka zdecydowała się zareagować wymownym wpisem: "Nic nie mówię, nic nie komentuję, bo może też po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie". Teraz dający do myślenia wpis pojawił się także na profilu programu "Rolnik szuka żony".

Produkcja "Rolnik szuka żony" postanowiła udostępnić wpis Małgorzaty Borysewicz, w którym zdecydowała się podziękować fanom za wszystkie wiadomości, jakie do niej wysłali i chociaż nie skomentowała ani nie potwierdziła ich domysłów, przyznała: "Czuję, że chcę Wam podziękować❤️ tak po prostu". Produkcja "Rolnik szuka żony" postanowiła również zwrócić się do Małgorzaty Borysewicz z gratulacjami:

Gratulacje! Cieszymy się razem z Tobą - napisano na Facebooku.

Na ten wpis postanowiła zareagować sama rolniczka, pisząc w imieniu swoim i męża:

Zobacz także

Bardzo dziękujemy - napisała w komentarzu na Facebooku.

Wielu internautów jest zdezorientowanych w sprawie tajemniczego wpisu o Małgorzacie Borysewicz z "Rolnik szuka żony", nawet po przeczytaniu słów rolniczki w udostępnionym poście.

Za co te gratulacje?

Ale o co kaman?

Ale czego! - piszą.

Niektórzy przyznali również, że poczuli się zaniepokojeni, kiedy zobaczyli na profilu czarno-białe zdjęcie, na szczęście nie mają się czym martwić. Do tej pory Małgorzata Borysewicz jednak nie zdecydowała się bezpośrednio odnieść się do swoich ostatnich wpisów, pełnych niepewności ale również wdzięczności.

Wśród uczestników "Rolnik szuka żony" sporo się ostatnio dzieje. Waldemar i Dorota z 10. edycji niedawno przywitali na świecie swoją wymarzoną córeczkę Dominikę i chętnie dzielą się pierwszymi wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. A kilka miesięcy temu Ania i Kuba z tej samej edycji zostali rodzicami małego Dareczka, który niedawno miał swój chrzest święty.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata i Paweł Borysewiczowie z "Rolnika" przekazali wieści. Fani gratulują