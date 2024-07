Klaudia i Valentyn podbili serca widzów 9. edycji "Rolnik szuka żony". Teraz fani śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych i właśnie na Instagramie Valentyna pojawiło się zaskakujące zdjęcie. Wpis o "nowym członku rodziny" rozemocjonował fanów, jednak wcale nie chodzi w nim o dziecko, czy nowego zwierzaka. Odpowiedź z pewnością nieźle Was zaskoczy!

"Rolnik szuka żony": Valentyn przedstawił fanom "nowego członka rodziny"

Klaudia dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" poznała Valnetyna, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Choć początkowo rolniczka obawiała się, że chłopak nie odnajdzie się na wsi, to jednak Valentyn podczas pobytu na jej gospodarstwie szybko udowodnił, że bardzo dobrze radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami. Z kolei w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Klaudia i Valentyn wyznali, że na początku 2023 roku zamieszkają razem. I wszystko wskazuje na to, że właśnie spełniają się ich przeprowadzkowe plany, bo Valentyn pokazał zdjęcie, na którym chwali się "nowym członkiem rodziny". Mowa o... kwiatku, który kupił wspólnie z Klaudią. Wygląda na to, że kupiona wspólnie roślinka jest symbolem ich nowego życia!

Na zdjęciu opublikowanym przez Valentyna z "Rolnik szuka żony" widzimy także, jak Klaudia wybiera dywan, który z pewnością pojawi się w ich gniazdku. Już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy, jak urządzili się Klaudia i Valentyn!

Już za kilka dni para będzie świętować pierwsze wspólne Boże Narodzenie - jak bowiem wiadomo, Klaudia i Valentyn obchodzą prawosławne święta, które rozpoczynają się 6 stycznia. Życzymy w takim razie radosnych świąt i mamy nadzieję, że już niedługo zakochani uchylą rąbka tajemnicy na temat swoich dalszych planów na przyszłość. Trzymamy za nich mocno kciuki!