Klaudia z "Rolnik szuka żony" już wkrótce zamieszka z Valentynem, ale czy zakochani powiedzą sobie "tak"? To, co opublikowała rolniczka może zaskakiwać.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikowała mema, który w jej przypadku może sugerować, że wcale nie spieszy się do ślubu z Valentynem. Uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki stworzyła szczęśliwy związek z jednym ze swoich kandydatów i dziś razem planują wspólną przyszłość. Wkrótce zamieszkają razem, ale czy dojdzie do ślubu? Klaudia z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła memem o ślubie Klaudia wzięła udział w dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w telewizyjnym programie poznała Valentyna. Rolniczka od samego początku nie ukrywała, że jest nim zauroczona, ale początkowo obawiała się, czy mężczyzna odnajdzie się na wsi. Valentyn podczas pobytu na gospodarstwie udowodnił, że świetnie radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami, a Klaudia była wówczas pewna swojego wyboru. Po programie para postanowiła kontynuować swoją relację, ale Valentyn nie ukrywał, że nie wyobraża sobie związku na odległość dlatego podkreślał, że chciałby zamieszkać z rolniczką. W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Klaudia i Valentyn zdradzili, że zamieszkają razem tuż po Nowym Roku. Ale czy zakochani planują już ślub? Klaudia podczas relacji na InstaStories opublikowała zabawnego i wymownego mema, w którym jest nawiązanie do ślubu... - Podsumowując 22' - napisała Klaudia i dodała mema z rozmową dwóch koleżanek: To był udany rok. Dlaczego? Nie wyszłam za mąż i nie wzięłam kredytu. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Justyna i Tomasz zaręczyli się, a w sieci zawrzało. Teraz para komentuje! Warto przypomnieć, że Marta Manowska w specjalnej, świątecznej odsłonie "Rolnik szuka żony" zapytała Klaudię i Valentyna o ich ślubne plany, ale wówczas para nie ukrywała, że na razie się do tego nie spieszą,...