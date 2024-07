Joanna z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z Kamilem i małą Antosią, a jedna z internautek ostro ją zaatakowała. Była uczestniczka odpowiedziała hejterce, a w jej obronie stanęli pozostali internauci. Narzeczona Kamila z klasą zareagowała na komentarz kobiety, która nawiązała m.in. do ślubnych planów bohaterów programu "Rolnik szuka żony".

Joanna z "Rolnik szuka żony" reaguje na hejterski komentarz

Joanna i Kamil zakochali się w sobie w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Para zaręczyła się w finałowym odcinku programu i jak już wiemy, w tym roku ma się odbyć ich ślub. Pod koniec października 2022 roku na świecie pojawiła się córeczka Joanny i Kamila. Dumni rodzice chętnie publikują w sieci zdjęcia z małą Antosią, a ostatnio narzeczona rolnika pokazała nową, rodzinną fotkę na Instagramie. Joanna i Kamil złożyli internautom życzenie noworoczne.

Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku i żeby ceny poszły w dół a nie w górę! ????❤️ My wkraczamy w nowy rok z wielką ciekawością co przyniesie rok 2023.

Chyba będzie ciężko przebić to co przyniósł nam 2022, bo przyniósł nam nasze wielkie szczęście! ❤️- napisała Joanna.

Niestety, pod radosnym wpisem i zdjęciem Joanny z Kamilem i Antosią pojawił się okropny komentarz.

Najpierw do telewizji weszła wielką damą,a potem do łóżka....i czy się tu szczycić ...Dzieciątko z nieprawego loża....ale pewnie do ślubu na biało i z welonem????- napisała hejterka (pisownia oryginalna).

Joanna z "Rolnik szuka żony" zareagowała na ostry komentarz i z klasą odpowiedziała hejterce.

a mimo wszystko mnie Pani obserwuje. ???????? Nigdy nie nazwałam siebie „wielką damą”. ???? Szczęśliwego Nowego Roku i mniej złośliwości w sobie. Pozdrawiam! ????- odpisała narzeczona rolnika.

Pozostali fani stanęli w obronie Joanny i skrytykowali wpis hajterki.

- i po co te złośliwości od Nowego Roku?!Niech każdy robi jak mu pasuje.Żyjmy po swojemu i dajmy żyć innym...Szczęśliwego Nowego Roku!

- Proszę się nie przejmować.... zazdrość... Jesteście super rodziną, że ślubem czy bez nikogo to nie powinno obchodzy.

- jak bardzo musi być Pani złym człowiekiem, że pisze Pani takie rzeczy. Nie podoba się, to proszę nie obserwować i dać dziewczynie spokój. Tylko słabi ludzie upajają się hejtowaniem innych- piszą fani.

To nie pierwszy raz, kiedy była uczestniczka programu TVP została zaatakowana w sieci. Jakiś czas temu Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała okropne wiadomości od hejterów.

