Adrianna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories szczerze przyznała, że po przeprowadzce do Michała tęskni za swoją rodziną. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki zdradziła przy okazji, jak zwraca się do swojego partnera, a internauci zaczęli sugerować, że mówi do Michała, jak do swojego kolegi a nie partnera. Adrianna zareagowała!

Adrianna z "Rolnik szuka żony" szczerze o relacji z Michałem

Adrianna była jedną z uczestniczek dziewiątej edycji i walczyła o serce Michała. Młody rolnik nie ukrywał, że jest zauroczony delikatną blondynką, ale obawiał się tego, jak poradzi sobie na wsi. Ostatecznie Michał zdecydował się na związek z Adą, a tuż przed nagraniem finałowego odcinka para zaręczyła się. Ostatnio okazało się nawet, że Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" już szykują się do ślubu.

Dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" Adrianna i Michał zdobyli sporą popularność, a fani cały czas pytają, jak dziś wygląda ich życie. Teraz narzeczona rolnika odpowiedziała na kilka pytań i wyznała, jak zwraca się do ukochanego, a to zaskoczyło internautów.

Dlaczego mówisz Mich na Michała? Nie sądzisz, że to mało słodkie? Bardziej jak do kumpla?- pytali fani.

- Michu jest nie tylko moim narzeczonym, ale i najlepszym kumplem- tłumaczyła Adrianna. Najważniejsze jest uczucie- dodała.

Fani pytali przy okazji, jak Adrianna radzi sobie po przeprowadzce do domu Michała. Narzeczona rolnika nie ukrywa, że tęskni za bliskimi.

U Michała odnajduję się bardzo dobrze, ale brakuje mi rodziny. Na szczęście mamy bardzo dobry kontakt- wyznała Ada.

Przypominamy, że po emisji świątecznego odcinka programu o poszukujących miłości rolnikach internauci zaczęli podejrzewać, że Adrianna i Michał zostaną rodzicami. Adrianna z "Rolnik szuka żony" zareagowała wówczas na plotki o ciąży i zdradziła, jaka jest prawda.

Kibicujecie Adriannie i Michałowi?

