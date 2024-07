Klaudia z "Rolnik szuka żony" zdradziła nam, jak układa jej się z Valentynem. W rozmowie z Party.pl poruszyła temat... ślubu i powiększenia rodziny. Ich relacja poza kamerami rozwija się jeszcze szybciej? Zobaczcie, co w nowym wywiadzie zdradziła nam rolniczka.

"Rolnik szuka żony 9": Klaudia o ślubie z Valentynem

W 2023 roku w "Rolnik szuka żony" szykują się aż trzy śluby. Miłość przysięgać sobie będą Marta i Paweł , Joanna i Kamil oraz Adrianna i Michał. W rozmowie z Party.pl, również Klaudia zdradziła, że marzy o ślubie z Valentynem:

Chciałabym ślub i dzieci, po to poszłam do programu. Oczywiście, że bym chciała i to jak najbardziej. Nie, że jak najszybciej. Z Valentynem myślę, że to się wyklaruje w najbliższej przyszłości.

Klaudia zdradziła również o jakiej ceremonii i sukni ślubnej marzy:

Na pewno bym chciała, żeby to była skromna suknia, nie lubię czegoś tam z pompą. Lubię skromność, naturalność. Jakby miała być ta ceremonia to taka skromniejsza, nie przesadzona.

Chociaż plany są poważne, Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" z niczym się nie spieszą. Pozwalają swojej relacji dojrzewać naturalnym tempem. Aktualnie są na etapie przeprowadzki ukochanego do rolniczki. Co jeszcze zdradziła nam Klaudia i dlaczego poruszyła tematy ślubne? Zobaczcie nasz nowy wywiad z planu programu "Jaka to melodia?".

