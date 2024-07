Rolnik szuka żony to program, w którym znajduje się miłość. Po ostatniej edycji aż cztery pary są razem, a Grzegorz z Anią są już zaręczeni. Rolnicy z pierwszej edycji: Zbyszek i Grzegorz też znaleźli dziewczyny. Okazuje się, że po tym jak Kuba (kandydat Anny Michalskiej) i Krystyna (kandydatka Roberta) zaczęli ze sobą chodzić, również Marta z Łukaszem zostali parą!

Łukasz był kandydatem Anny Michalskiej, a Marta kandydatką do serca Rafała. Oboje zostali w programie odrzuceni, ale dzięki temu też odnaleźli siebie!

To jeden z najważniejszych powodów, dlaczego nie żałuję występu w tym programie. Dlatego, że poznałem Martę. Tak naprawdę, to poznaliśmy się na dobre w ostatnim etapie programu, kiedy nagrywaliśmy przez 3 dni odcinek finałowy. Wtedy było więcej czasu wolnego i wszystko się zaczęło. Na razie to początki i jest cudownie, ale nie chcę zapeszyć, więc wolałbym nic już w tym temacie nie mówić. Marta to cudowna, przyjazna osoba z dużym poczuciem humoru. No i jest piękną kobietą. Pewnie gdyby Rafał ją wybrał, teraz moje życie wyglądałoby dużo inaczej, dużo gorzej... - zdradził Łukasz dla serwisu StrefaAgro.