Po finale Rolnik szuka żony 2 widzowie byli zaskoczeni, że aż trzy pary zdecydowały się być razem. Teraz jednak jeszcze jedna para uczestników programu sugeruje, że są razem. Kuba, który starał się o serce rolniczki Anny Michalskiej oraz... Krystyna, która była kandydatką... Roberta.

Co świadczy o tym, że para jest razem? Kuba jest często widywany w towarzystwie Krystyny, wrzucają wspólne zdjęcia na Facebooka, a do tego czule piszą do siebie publicznie.

Krystyna z Rolnik szuka żony podzieliła się zdjęciem z Kubą, przy którym napisała:

Wszedzie razem :) razem... razem... z Kuba z Rolnik Szuka Żony

Co na to Kuba? Dał to samo zdjęcie na swojego Facebooka i zapytał: Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie?

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? ;)

Posted by Kuba z Rolnik Szuka Żony on 1 grudnia 2015

Ale to nie wszystko! Kuba komplementuje Krysię i chwali jej urodę pod wpisem, w którym napisała, że na sercu jej ciepło:

Kochanie, piękne zdjęcie, ślicznie wyglądasz. Chcę, abyś zawsze tak wyglądała, tęsknię już Krysiu.

Zima, a na sercu cieplo...

Posted by Kristina Vi on 26 listopada 2015

Co na to fani programu Rolnik szuka żony? Sypią się gratulacje i komentarze popierające nowy związek:

I dobrze, najfajniejsza bylas Krystyno. Ten koles jest ok. Drogi Kubo Tobie gratuluje, ze dobrze wybrales. czytamy na Facebooku Kuby.

Myślicie, że Krysia i Kuba naprawdę są parą? Czy to może tylko taka zabawa z widzami i podgrzewanie emocji?

