Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" zaledwie tydzień temu wzięli ślub. W ostatnim tygodniu w mediach społecznościowych pojawiały się relacje z wielkiego wydarzenia, którego organizacją zajęła się sama panna młoda. Zakochani w sobie małżonkowie opowiedzieli o wielkim dniu w "Pytaniu na Śniadanie", a tuż po przyłapali ich paparazzi.

Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" udzielili pierwszego wywiadu po ślubie. Na antenie TVP zdradzili, jakie emocje towarzyszyły im podczas najpiękniejszego dnia w życiu. Widzowie dowiedzieli się, że wraz z gośćmi odtańczyli poloneza, a do pierwszego tańca mieli zaledwie dwie próby. Adrianna z "Rolnik szuka żony" przyznała, że doskonale odnajduje się na wsi na Podlasiu.

Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony" doskonale czuli się przed kamerami, a ich otwartość docenili widzowie:

- Ciągle się zastanawiam, kto z nich wygrał los na loterii? Ona czy on? ????

- Ale chłopak przeszedł glow up????????

- Boże, jaka śliczna para. Życzę Wam dużo miłości. Pasujecie bardzo do siebie. Dużo szczęścia:)

- Śliczna para, dużo szczęścia i miłości - czytamy pod ich wspólnym zdjęciem z "Pytania na Śniadanie" na profilu "Rolnik szuka żony".