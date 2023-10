Klaudia z "Rolnik szuka żony" po roku od zakończenia programu zdradziła, w którym momencie zdecydowała, że wybiera właśnie Valentyna. To zdjęcie może zaskoczyć i wygląda na to, że para z sentymentem wraca do czasów programu...

Klaudia z "Rolnik szuka żony" o wyborze Valentyna. Wcześniej o tym nie mówiła!

Klaudia i Valentyn niedawno świętowali swoją pierwszą rocznicę związku i są kolejną parą, która udowodniła, że w programie "Rolnik szuka żony" można znaleźć miłość i szczęście. Para mieszka razem, wspólnie realizuje się zawodowo i pracuje w gospodarstwie. W weekend Klaudia i Valentyn zdecydowali się wrócić wspomnieniami do czasu programu i obejrzeli jeden z odcinków z ostatniej edycji, a rolniczka zaskoczyła wyznaniem:

Tutaj zadecydowałam, że wybieram ciebie - powiedziała na nagraniu Klaudia.

Okazuje się, że Klaudia z "Rolnika" wyjaśniła, że to ta rozmowa przesądziła o jej wyborze:

Mało kto wie, że rozmowa w ogórkach była kluczowa w mojej decyzji

Instagram / k_klaudi

Wygląda na to, że para jest szczęśliwa i nie tylko świetnie spędzają czas po pracy, ale również przy realizacji kolejnych projektów. Sądzicie, że niebawem Klaudia i Valentyn podejmą decyzję o ślubie lub budowie własnego domu?

Instagram / k_klaudi

Na nowych zdjęciach Klaudia i Valentyn wyglądają na szczęśliwych i zakochanych. Niedawno razem wybrali się na ślub Adrianny i Michała z "Rolnik szuka żony".

Instagram @krukhinets

Instagram @krukhinets

mat. prasowe TVP