Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" zostaną rodzicami? Tuż po wielkim finale dziewiątej edycji randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki internauci zapytali wprost, czy to prawda, że narzeczona rolnika jest w ciąży. Adrianna podczas relacji na InstaStories pokazała romantyczne zdjęcie z Michałem, a jeden z fanów zwrócił uwagę na jej brzuszek. Jak komentuje to Ada? Adrianna z "Rolnik szuka żony" komentuje plotki o ciąży To już pewne, Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" kontynuują swój związek i wciąż są parą. Zakochani poznali się w dziewiątej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach i szybko pojawiło się między nimi prawdziwe uczucie. Dzień przed finałem "Rolnik szuka żony" Michał oświadczył się Adriannie i wręczył jej piękny pierścionek zaręczynowy. Po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" Adrianna i Michał potwierdzili, że są razem , a narzeczona rolnika odpowiedziała na kilka pytań internautów. Jak zareagowała na pytanie o ciążę? - Co sądzisz o plotkach, że jesteś w ciąży? Czy to prawda?- pytali internauci. Ciążą spożywcza- odpowiedziała Adrianna i dodała emotikonę ciężarnej kobiety. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Uczestnicy w "Pytaniu na śniadanie" zdradzili, jak układa im się po finale 9. edycji! Padło również pytanie, czy nie mają z Michałem zbyt szybkiego tempa w swoim związku. Adrianna szczerze odpowiedziała. Mówiliśmy o tym w odcinku 10, że nie chcieliśmy czekać. Czasami warto postawić wszystko na jedną kartę. Jesteśmy siebie pewni- napisała narzeczona Michała. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Adrianna zdradziła, jaki ma kontakt z rodzicami Michała. Mieli inną faworytkę! Kibicowaliście Adriannie i Michałowi w dziewiątej...