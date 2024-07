W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony 9" Mateusz spotkał się ze wszystkim kandydatkami - Zuzą, Karoliną oraz Martyną. Z żadną z nich nie stworzył relacji, a więc głównym tematem rozmów były oczywiście screeny wiadomości, które miał otrzymać rolnik w trakcie pobytu uczestniczek na gospodarstwie. To właśnie esemesy, wymieniane przez dziewczyny, sprawiły, że Mateusz odesłał każdą z nich do domu. Czy całej czwórce udało się wyjaśnić wszelkie niejasności związane z tą sprawą?

W poprzednich odcinkach "Rolnik szuka żony" Mateusz w rozmowie z Martą Manowską opowiadał o screenach wiadomości, które otrzymał. Jak tłumaczył, były to esemesy między Zuzą (która z Mateuszem pożegnała się jako pierwsza) a Karoliną i Martyną. Uczestniczki miały pisać, że gospodarstwo jest w złym stanie, dziewczyny miały również obgadywać rodziców Mateusza, a także jego samego.

Zobacz: "Rolnik szuka żony": Zuza zwyzywała Mateusza. Ujawnił treść szokujących screenów

W finałowym odcinku show doszło więc do konfrontacji, a kandydatki Mateusza mogły przedstawić swoją wersję wydarzeń:

Mateusz: Najbardziej mnie boli, że gdzieś pisały między sobą i negatywnie to wszystko opisywały, mnie. Ja byłem w porządku, mówiłem, to co czuję, co bym chciał...

Martyna: Dla mnie niezrozumiałe były screeny wiadomości, których nikt z nas nie widział i do końca nie rozumiemy z dziewczynami, która z nas to zrobiła. Nie wiemy nic.