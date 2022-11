"Rolnik szuka żony": Zuza zwyzywała Mateusza. Ujawnił treść szokujących screenów

Stanisław w finałowym odcinku 8. edycji "Rolnik szuka żony" miał wyjaśnić, dlaczego zdecydował się pożegnać wszystkie kandydatki. Rolnik nie ukrywał, że długo myślał o tych pięciu dniach. Czy dziewczyny miały do niego żal? Ich spotkanie ze Stanisławem, kiedy Marta Manowska zaprosiła je do rozmowy z rolnikiem zaczęło się dość nieoczekiwanie od żartów Aleksandry! Aleksandra, Teresa i Roksana otwacie żartują ze Stanisława w finale "Rolnik szuka żony"! Podczas powitania Stanisława z Martą Manowską w finale "Rolnik szuka żony" kandydatki, które przyglądały się rozmowie w pokoju obok zażartowały, że rolnik pocałował prowadzącą w policzek, podczas gdy z każdą z nich po przyjeździe na jego gospodarstwo witał się jedynie uściskiem ręki: O! Dał jej buziaka - zaśmiały się wszystkie trzy. To był dopiero początek żartów , które mocno się wyostrzyły po tym, jak Stanisław przyznał, że zgłaszając się do programu miał nadzieję ma znalezienie drugiej połówki, ale stracił ją, kiedy spędzał z nimi czas na gospodarstwi e: Być może jak dziewczyny były już przed te pięć dni to ona we mnie gasła. Jednak mimo wszystko dawaliśmy sobie czas na to, że być może coś z tego będzie - powiedział wprost Stanisław. Po tych słowach Marta Manowska zaprosiła kandydatki Stanisława, aby opowiedziały swoją wersję wydarzeń i podsumowały pobyt u rolnika. Tymczasem Aleksandra już na powitanie powiedziała: Przytyłeś! Powodzi ci się! - powiedziała wprost do rolnika. A przed kamerami dodała: Zmienił się, przytył, opalił się na wakacjach był to znaczy, że dobrze. Ola dodała jeszcze, że przyjechała z nadzieją, że będzie mogła poznać rolnika, a swoimi słowami potwierdziła, że to co widzowie zobaczyli przed kamerami nie odbiegało od...