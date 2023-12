Chyba wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" podejrzewali, że w finale 10. edycji czekają nas wielkie emocje, jednak trzeba przyznać, że aż tak wielkich zaskoczeń chyba nikt nie był w stanie przewidzieć. Jak już wiadomo, relacja Darka i Nicoli rozpadła się w dość burzliwej atmosferze, a co więcej właśnie w finale programu wyszedł na jaw pewien sekret Darka, który zdradziła jedna z jego byłych kandydatek, Natalia! Wszystko wydarzyło się po emisji pierwszego odcinka "Rolnik szuka żony 10".

Reklama

"Rolnik szuka żony 10": Natalia w finale programu zdradziła sekret Darka

To naprawdę jeden z najbardziej zaskakujących finałów w historii programu "Rolnik szuka żony"! Dotychczasowe relacje większości par niestety nie przetrwały, w tym nawet związek Artura i Sary, faworytów widzów! Smutne zakończenie spotkało również relację Darka i Nicoli - rolnik zdecydował się zakończyć tę znajomość, gdyż stwierdził, że przy bliższym poznaniu dziewczyna straciła w jego oczach i była w jego opinii zbyt dziecinna. Co więcej, właśnie w finale "Rolnik szuka żony 10" wyszło na jaw, że Darek po emisji pierwszego odcinka w telewizji postanowił odezwać się do jednej ze swoich byłych kandydatek, Natalii!

Nie chciałam powiedzieć tego Nicoli, bo stwierdziłam, że po prostu będzie jej przykro. Po emisji pierwszego odcinka napisał do mnie Darek - powiedziała Natalia

Tak? - odparła wyraźnie zaskoczona Nicola

Oglądałem odcinek, widziałem, jak otwierałem jej list, no i w tamtym momencie mówię, no będzie fajnie napisać, co słychać u niej. Zacznijmy od tego, że w tej rozmowie nic nie było, tylko spytałem się, co u niej słychać - przyznał Darek

Natalia jednak szybko dodała, że z jej perspektywy wiadomość od Darka wyglądała nieco inaczej.

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Ewa z "Rolnik szuka żony" zaśpiewała na Instagramie, a fani: "Chyba mamy polskie "Narodziny Gwiazdy"!

Natalia przyznała wprost, co dokładnie zobaczyła w wiadomości od Darka.

Napisałeś mi po prostu, że dokonałeś złego wyboru

Tak Darek? Tak napisałeś? - dopytywała zaskoczona Nicola

Wówczas wyraźnie zmieszany Darek szybko dodał:

Po co te wzruszenia?

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: Sara z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem tuż przed finałem programu

Gdy Nicola dowiedziała się, jak dokładnie wyglądała cała ta sytuacja, z trudem powstrzymywała łzy.

To jest po prostu przykre, wiesz? To co robisz Darek. To jest tak przykre - mówiła ze łzami w oczach Nicola

Ale o co jest teraz... Ja nie wiem, o co ty robisz problem? - mówił wyraźnie wzburzony Darek do Nicoli

Wówczas nawet prowadząca "Rolnik szuka żony" nie wytrzymała i powiedziała:

Że przykre jest to, co napisałeś do Natalii - wtrąciła Marta Manowska

Natalia przed kamerami przyznała, że dało się odczuć, że Darek nie chciał, aby mówiła o tej sytuacji. Rolnik jednak podkreślił, że nie ma do niej o to żalu

Reklama

A Wy, co sądzicie o całej sytuacji?

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Screen/Rolnik szuka żony TVP

Screen/Rolnik szuka żony TVP