"Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil pokazali córeczkę w "Pytaniu na Śniadanie" i zdradzili ślubne plany!

"Rolnik szuka żony 8": Joanna pokazała twarz córeczki. Podobna do niej czy do Kamila?

Choć ósma "Rolnik szuka żony" już za nami, to Joanna i Kamil wciąż budzą wielkie emocje wśród internautów. Uczestnicy show, którzy zaręczyli się w programie, niedawno zostali rodzicami. Od momentu, w którym Asia Wielgosz zdradziła, że jest w ciąży, gwiazda otrzymuje mnóstwo pytań. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia jej córeczki. I wreszcie jest! "Rolnik szuka żony 8": Joanna Wielgosz pokazała twarz córki W ubiegłym miesiącu Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie nowo narodzonej córeczki . Mała Antosia przyszła na świat 23 października br. Uczestnicy show nie ukrywają, że ich życie zmieniło się o 180 stopni. Jak dotąd świeżo upieczona mama pokazywała jedynie główkę i rączki maluszka. Tym razem odkryła buźkę pociechy! Skarbek nasz najcenniejszy — napisała na InstaStories. Zobacz także: " Rolnik szuka żony": Joanna pokazała córkę. Tylko spójrzcie na włosy Antosi! Internauci są zgodni co do tego, że Antosia to prawdziwy słodziak. Na głowie dziewczynki widać już niezłą czuprynę. Niedawno Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała pierwsze zdjęcie ze spaceru z córeczką . To jeszcze nie koniec emocji, ponieważ w przyszłym roku uczestniczkę programu i jej partnera czeka ślub! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" Joanna pokazała figurę po porodzie i wyznaje: "Jeszcze moment i przyjdzie czas" Myślicie, że Joanna będzie częściej pokazywała Antosię w mediach społecznościowych? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Asia Wielgosz...