Ze świątecznego odcinka Rolnik szuka żony dowiedzieliśmy się, że Ania z Grzegorzem się zaręczyli, a także, że Grzegorz i Zbyszek znaleźli swoje połówki. Rolnicy też potwierdzili lub zdementowali kilka plotek krążących na ich temat! Niektóre są zabawne :).

Plotki na temat programu Rolnik szuka żony

Pojawiła się plotka, że rolnicy to podstawieni aktorzy, a program jest reżyserowany od początku do końca i nie ma w nim żadnego przypadku. Co na to rolnicy?

Jeśli to są aktorzy to, kurczę, mogli jakichś lepszych wybrać - skomentował Grzegorz z pierwszej edycji programu. Jedyne co jest prawdą, to obecność reżysera na planie, ale on się ogranicza tylko do pilnowania porządku - dodał Rafał.

A Ania Michalska dodała:

Tak czytałam, że nie mieszkamy we własnych domach, że to jest wszystko wynajęte pod kamerę.

Za to Eugeniusz często jest pytany, ile zarobił na programie.

Ludzie nie chcą uwierzyć, że nie dostaliśmy za to pieniędzy! Dementujemy, nie zarabiamy na tym programie - powiedział starszy rolnik.

Za to Robert zdementował to, że niby wszystkie maszyny rolnicze są podstawione albo są prezentem w ramach udziału w programie.

Wszystkie maszyny pokazywane w programie są nasze. Taka jest rzeczywistość.

Zbyszek z pierwszej edycji show słyszał, że dał łapówki, aby dostać się do programu.

Siostra, która pracuje w sklepie została zapytana, ile to ja dałem wójtowi łapówki, żeby wystąpić w programie?

W rok po programie Zbyszek nie pozostaje samotny. A na imię miała Judyta... #rolnikszukazony

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 26 grudnia 2015

Ania Michalska ma romans z Adamem Kraśko z 1. edycji Rolnik szuka żony?

Ania Michalska odniosła się do plotek na temat jej romansów! Na pewno nie planuje ślubu z nowo poznanym mężczyzną. Nie zamierza też wracać do dawnego partnera. A co ze wspólną przyszłością z Adamem Kraśko?

Nie znam go, nawet najmniejszego kontaktu, choćby facebookowego, nie mieliśmy. To, że niby planujemy wspólną przyszłość, dowiedziałam się z okładki jednego z kolorowych magazynów - poinformowała Ania.

Czyżby Marcie rosła konkurencja?

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 26 grudnia 2015

Rafał z Rolnik szuka żony oszukał widzów?

Za to Rafał podobno nie jest rolnikiem, a produkcja zmusiła go do wybrania Justyny. Co na to Rafał?

To, że w Poznaniu prowadzę inny interes niż gospodarka to tylko dlatego, że mogę na to mieć czas, wymieniam się z tatą w pracach rolniczych. A z Justyną to chyba wiadomo, że to nie może być prawda - skomentował młody rolnik.

Wierzyliście w którąś z tych plotek? :)

Uczestnicy pierwszej edycji Rolnik szuka żony z Marta Manowską w świątecznym odcinku:

Jak Wam upłynęła Wigilia? Pamiętacie o naszym jutrzejszym spotkaniu? O 18:30?

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 25 grudnia 2015

Uczestnicy drugiej edycji Rolnik szuka żony w świątecznym odcinku:

Tak tylko przypominamy, że to już za 2 godziny :)

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 26 grudnia 2015

Rolnicy, Marta Manowska i Rafał Brzozowski:

A kto nie widział naszego świątecznego odcinka to może sój straszliwy błąd naprawić dziś o 21:25. Albowiem będzie powtórka

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 27 grudnia 2015