W świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony", Ania i Grzegorz ogłosili, że są zaręczeni! Para nawet pochwaliła się na Facebooku zdjęciem pierścionka zaręczynowego. Od razu pojawiły się plotki, że śpieszą się ze ślubem, bo już wkrótce... zostaną rodzicami. Ile w tym prawdy?

Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" zostaną rodzicami?

Kilka tygodni temu Grzegorz na Facebooku dodał urocze zdjęcie z Anią i napisał: "Mamy wiele powodów do uśmiechu". W komentarzach pojawiły się wtedy sugestie, że chodzi o... ciążę Ani. Grzegorz w końcu skomentował te plotki:

"Ania nie jest w ciąży. Planujemy przyszłość i nie wyobrażamy sobie rodziny bez gromadki dzieci, ale na to jeszcze czas nie przyszedł", powiedział rolnik w rozmowie z "Faktem".

Zaręczyny w "Rolnik szuka żony"!

Przy okazji Grzesiek zdradził, jak szukał pierścionka zaręczynowego dla ukochanej.

"Wybór i zakup pierścionka, to w 100% moja zasługa. Wcześniej niczym detektyw zbierałem informacje, jak miałby wyglądać, jakie pierścionki Ani się podobają. A później nie zmuszany przez nikogo – wskazałem palcem i zapłaciłem", zdradził Grzegorz.

O zaręczynach w świątecznym odcinku programu opowiedziała też Ania:

"Był strasznie zestresowany. Kręcił się po pokoju i myślałam, że coś między nami jest nie tak. I nagle pytanie... Odpowiedziałam: Tak!", powiedziała Ania.

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", Grzegorz i Ania zdradzili, że planują powiększenie rodziny, ale jeszcze nie teraz. Marzą o trójce dzieci!

