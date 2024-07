To dobra wiadomość dla fanów "Rolnik szuka żony"! Już dziś o godzinie 18.30 na TVP1 zostanie wyemitowany świąteczny odcinek programu, w którym pojawią się wszyscy uczestnicy drugiej edycji oraz Zbyszek, Stanisław i Grzesiek z 1. edycji programu.

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Kto pojawi się w programie?

Zabraknie Adama Kraśki, który po programie stał się gwiazdą telewizji i wziął udział w "Celebrity Splash!" oraz Pawła Szakiewicza, który ostatnio rozstał się ze swoją dziewczyną Natalią, a do tego nie udało mu się dostać do Sejmu z list PO. Może w tym słabszym okresie nie miał ochoty pojawić się w świątecznym odcinku? Marta Manowska zdradziła, co wydarzy się w świątecznym odcinku.

"Nie widzieliśmy się miesiąc. Nie chciałabym jednak zdradzać, czego się dowiedziałam. Powiem tylko tyle, że pojawi się kolejna elektryzująca informacja. Ponadto przy stole zasiądą z nami także Grzegorz, Zbyszek i Stanisław, bohaterowie premierowej edycji", powiedziała Marta Manowska w "Kurierze TV".

Prowadząca zdradziła, że podczas świątecznego odcinka okaże się, który z uczestników z 1. edycji ułożył sobie życie po programie.

"Dobrze, uchylę rąbka tajemnicy. Po emisji pierwszej transzy do jednego z rolników napisała samotna kobieta. Zaczęli się spotykać, zamieszkali razem, są szczęśliwi. Bardzo mnie cieszy, że dzięki udziałowi w show znaleźli miłość. Mimo że nie stało się to w obecności kamer", dodała Marta.

Czekacie na świąteczny odcinek "Rolnika..."?

Mamy zwiastun odcinka, w którym rolnicy składają widzom świąteczne życzenia:

Wesołych Świąt! I widzimy się w II dzień Świąt!

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 22 grudnia 2015

Rolnicy zapraszają na Wielki Test

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 21 grudnia 2015

Też za chwilę zobaczycie naszych Rolników w Wielki test o Internecie! Będziecie oglądać?

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 30 listopada 2015